Início de pré-temporada

Tanto o Brusque quanto o Carlos Renaux voltaram ao trabalho nos últimos dias ainda com muita coisa faltando para a montagem dos planteis. O Brusque, com sua grande renovação, anunciou apenas um jogador e viu Diego Mathias ir embora para o interior de São Paulo (o clube só tinha 20% dos seus direitos). É mais uma posição que o clube vai ter que buscar reposição. Falta bastante para ter um plantel considerado competitivo.

Por sua vez, o Carlos Renaux está esbarrando no orçamento curto para montar um time com condições de conseguir a permanência na Série A do Catarinense. Não anunciou ainda nenhum nome mais conhecido, e vai revirando o mercado atrás de boas opções. A situação do Vovô é muito fragilizada, já que o time não tem campeonato brasileiro pra jogar e, no máximo no início de março, já encerrou seu primeiro semestre. Muito complicado para convencer atletas e empresários.

Ainda existe um compasso de espera para saber quem vai ser favorito. O Avaí já anunciou que vai reduzir drasticamente o seu orçamento, enquanto o Criciúma parece que vai seguir o mesmo caminho. Figueirense, Joinville e Marcílio seguem na mesma, enquanto que a Chapecoense, até por ter faturamento de série A no ano que vem, tem recurso pra montar o melhor time possível, mas com o problema de ter muito pouco de treinamento antes da estreia, já que a Série B terminou semana passada e os atletas precisam pegar 30 dias de férias.

Mesmo assim, esperamos que Brusque e Renaux consigam qualificar bem o time, para evitar esse quadrangular onde três times caem, que vai ser um desespero completo.

Jasc

Os Jogos Abertos de Santa Catarina em Chapecó terminam amanhã, com boas chances da cidade de Brusque terminar a competição com quatro troféus de primeiro lugar, o que iguala o recorde histórico da cidade. Além do Futsal Feminino e da Ginástica Artística que já conquistaram o primeiro lugar, o Basquete Masculino e o Vôlei Feminino defendem seus títulos do ano passado, jogando hoje as semifinais. E como toda competição desse tipo tem seus personagens e suas surpresas, eis que veio do gramado a agradável boa nova deste ano.

Nos campos

Com uma campanha irreparável, com direito a vitória sobre Criciúma, o time de futebol de campo feminino do Paysandu passou por Joinville ontem com uma contundente vitória por 6 a 0, e hoje enfrenta Itajaí na Arena Condá por uma vaga na final na manhã de amanhã. O técnico Dorimar é um cara incansável para fazer a modalidade ir em frente na cidade. Quem sabe uma medalha no JASC possa ser o impulso que falta para emplacar o futebol da mulheres por aqui. Estou muito feliz em ver o que elas estão fazendo em Chapecó.