Inofensivo, Brusque perde para o Figueirense no Orlando Scarpelli

O Brusque perdeu por 1 a 0 para o Figueirense na noite desta quarta-feira, 5, no estádio Orlando Scarpelli, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. A atuação quadricolor teve nível muito inferior ao das últimas partidas, e o gol do jogo foi marcado por Marlyson, após desarme na saída de bola.

Com a derrota, o quadricolor quebra sequência de três partidas sem perder e chega a 27 jogos consecutivos sem vitória fora de casa, dormindo na sexta posição do Catarinense, com nove pontos. O Figueira chega a 12 pontos e não perde há quatro rodadas.

Primeiros movimentos

O Figueirense buscou o papel de anfitrião desde o começo, tentando ditar o ritmo de jogo e pressionar o Brusque. Do outro lado, o quadricolor tentava propor seu próprio jogo, mas tinha dificuldades. Faltava criatividade para passar pela defesa alvinegra nos momentos de mais posse de bola, e as ameaças ao goleiro Fabrício eram raríssimas. Defensivamente, no meio-campo, o time parecia quase sempre em desvantagem.

A primeira boa chance foi alvinegra. Aos sete minutos, João Lucas arriscou de perna esquerda, com força, e Nogueira foi obrigado a ir conferir. A bola passou à esquerda do goleiro. No minuto seguinte, o Brusque respondeu: Robson Luiz fez o pivô e Pira serviu Gabriel Honório na direita. O camisa 11 tentou o chute colocado, rasteiro, mas saiu fraco. A bola ficou fácil para Fabrício.

Aos nove minutos, João Lucas fez bom passe para Nicolas, que entrou na área, cortou para dentro e soltou a bomba. A bola passou por cima do gol.

Mais Figueirense

O Figueirense ameaçava em chutes de fora da área. Aos 18 minutos, Matheus Nogueira fez boa defesa em uma cobrança de falta direta, de muito longe; e Nicolas, aos 25, soltou nova bomba perto do gol, desta vez à direita do goleiro.

A outra única chegada que o Brusque teve com mais perigo veio de jogada ensaiada por escanteio. Guilherme Pira cruzou e Éverton Alemão subiu para cabecear. mas não pegou em cheio na bola. Ela fez curva para fora e saiu da área. Aos 29, Gabriel Honório, que já havia sentido dores minutos antes, deu lugar a Diego Mathias.

Erro forçado

As dificuldades do Brusque na saída de bola estavam visíveis, especialmente quando o Figueirense punha mais pressão. E assim nasceu o gol do time da casa. Aos 37 minutos, Jhanpol Torres fez o passe para Rodolfo Potiguar, que estava com João Lucas em seu cangote.

O volante brusquense tentou alcançar o passe, mas o meia alvinegro chegou antes já passando para Marlyson na interceptação. O camisa 11 do Figueira recebeu, pegou a defesa quadricolor no contra pé e fuzilou rasteiro, no canto esquerdo de Matheus Nogueira: 1 a 0.

Não chuta

O segundo tempo começou com o Brusque tendo muito mais volume de jogo. O Figueirense fechava os espaços, se defendia e pouco saía ao ataque. Ainda assim, o quadricolor não ameaçava o gol de Fabrício, que nem sujava o uniforme. Só foi acionado para defender chutes firmes, mas sem ângulo, tentados por Diego Mathias.

Foi o Figueirense quem causou perigo real, aos 26 minutos. Kayke recebeu em contra-ataque, soltou a bomba, mas Jhanpol Torres fez belo corte de carrinho. Na sobra, Iury chutou muito forte, de longe, e Matheus Nogueira precisou fazer boa defesa em dois tempos.

O Brusque parecia esgotado antes dos 30 minutos do primeiro tempo, ainda sem ameaçar. Aos 32, Fabrício saiu jogando mal, Guilherme Pira partiria com a bola dominada até a área, mas foi derrubado por Matheus Alves. Na cobrança da falta, Diego Mathias alçou a bola para ninguém.

Minutos finais

O Figueirense ainda teve contragolpes, com interceptações e bloqueios da defesa brusquense. Aos 44, Matheus Nogueira encaixou chute de Samuel. Na sequência, Dionatan fez desarme na linha de fundo no ataque brusquense e a bola chegou a Serrato, que teve chute desviado para escanteio. Antes, aos 43, Paulinho Moccelin já havia chutado da entrada da área, com este mesmo desfecho.

No último esforço brusquense, aos 50, Rodolfo Potiguar alçou a bola na área e Pollero cabeceou por cima do gol.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Criciúma neste sábado, 8, às 19h, no Augusto Bauer. No mesmo dia, às 16h30, o Figueirense joga contra o Barra na Arena Barra.

Figueirense x Brusque

Campeonato Catarinense

7ª rodada

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

Estádio Orlando Scarpelli

Figueirense: Fabrício; Léo Maia (Samuel), Iury, Ligger, Matheus Alves, Leonan; Jhony Douglas (JP Iseppe), João Lucas (Rafinha Potiguar), Gabriel Santiago; Nicolas (Kayke) e Marlyson (Lucas Mineiro).

Técnico: Thiago Gonçalves

Brusque: Matheus Nogueira; Ianson (Serrato), Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Biel (Paulinho Moccelin), Alex Ruan; Gabriel Honório (Diego Mathias), Guilherme Pira (Dionatan); Robson Luiz (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Marlyson

Cartão amarelo: Leonan, Matheus Alves; Ianson, Biel, Serrato, Alex Ruan

Trio de arbitragem: Diego da Costa Cidral, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques e João Victor Aparecido Donner Macedo.

Quarto árbitro: Eduardo de Carvalho Corrêa

