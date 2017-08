Quando a palavra mais ouvida no país era crise e, por conta disso, muitos empresários adotaram medidas mais cautelosas em seus negócios, o Schmitt Buffet e Eventos decidiu arriscar.

Era fevereiro de 2016 quando o diretor de eventos da empresa, Rodrigo Schmitt, 36 anos, pensou em aproveitar uma brecha no calendário e se aventurar na produção de um novo formato, diferente de tudo que a empresa, criada por seus pais, já havia realizado. Nascia o Gourmet Show, evento que em pouco mais de um ano já virou sucesso e atrai um público fiel de toda a região.

A entrada no segmento de shows foi uma forma de aproveitar o espaço da Sociedade Santos Dumont, o qual a empresa administra. Como o salão principal é muito grande, era usado, basicamente, para formaturas. Naquela época, a empresa havia concluído a reforma do espaço e sentiu a necessidade de movimentar o local. “Era um salão que girava pouco, mas que tinha muito potencial. Conversando com um amigo que trabalha com shows, veio a ideia de fazer algo diferente”, conta.

Após fazer o orçamento com alguns artistas, surgiu a oportunidade de contratar a dupla sertaneja Victor e Léo. Schmitt começou a pensar no melhor formato para o show. Sabia que o ambiente precisaria ter mesas, mas não queria apenas mais um show com a plateia sentada, precisava de um diferencial. Foi aí que decidiu unir o útil ao agradável. Como a empresa trabalha com gastronomia, resolveu juntar a boa música em um ambiente confortável, com o que sabia fazer de melhor: a comida.

“Montei um esboço para ter mais ou menos uma noção de preço e lançamos o evento, mas com muito receio, porque nunca fizemos um evento para nós. Quando vai fazer algo dessa proporção tem que ter muita coragem”, diz.

O primeiro Gourmet Show foi divulgado pela página da empresa no Facebook. Pouco tempo depois da postagem, uma chuva de curtidas e comentários. O público abraçou a ideia. “Lembro muito bem daquele dia. Eu estava em casa e de repente o WhatsApp não parava mais de tantas mensagens. Foi muito legal. Ali, a pressão já deu uma aliviada”.

Em 40 dias, todas as mesas foram vendidas. O primeiro show com a produção do Schmitt Buffet e Eventos, em abril de 2016, foi com a casa cheia. E assim tem sido em todas as edições. De lá para cá, a empresa já trouxe para a cidade Roupa Nova, Bruno e Marrone, Nenhum de Nós, Paralamas do Sucesso, Daniel, Frejat e agora se prepara para mais um grande show: Chitãozinho e Xororó, em 6 de setembro.

“As pessoas já esperam pelo próximo show e o mais legal é que conseguimos criar uma fidelidade. Há clientes que participam desde o primeiro”.

Referência nos eventos e parceria com os clubes

Quando se fala no buffet do Schmitt, na hora se pensa em qualidade. A história da empresa em Brusque começou em 1983, quando a família veio de Gaspar. Na época, Pedro Júlio Schmitt e Ivone Maria Schmitt conseguiram emprego na área de festas e eram os responsáveis pelas canchas de bocha da Sociedade Beneficente. “Eles trabalharam cerca de um ano junto com meu tio, depois ele saiu e eles continuaram no clube”, conta Rodrigo.

Ao longo dos anos, eles começaram a fazer os eventos do Beneficente e, assim, seguiram nesse ramo. Quando chegaram em Brusque, os dois não tinham nenhuma experiência na área, mas com o tempo, foram aprendendo na prática e conseguiram transformar a empresa em uma referência.

O trabalho no Beneficente sempre foi constante, e os três filhos foram criados nesse meio. Hoje, eles fazem parte da empresa. Além de Rodrigo que cuida dos eventos, Robson é o responsável pelo restaurante na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e Rodinei é o diretor financeiro da empresa.

Já bastante conhecidos no setor, em 2001, surgiu a oportunidade de assumirem também os eventos da Sociedade Santos Dumont. “O saudoso seu Paulico convidou meu pai para cuidar do clube. Naquela época, a realidade era bem diferente do que é hoje, tinha um número menor de eventos e começamos um trabalho para melhorar, sempre com investimentos”.

A parceria e os investimentos nos clubes, para Rodrigo, são um dos diferenciais da empresa. Tanto no Beneficente quanto no Santos Dumont e na AABB, o Schmitt Buffet e Eventos auxiliou na melhoria da estrutura. “Estamos sempre nos ajudando. Isso é uma questão que muitas pessoas que trabalham na área não fazem, por isso, temos bom relacionamento com todas as diretorias”.

Em 2009, a empresa iniciou as atividades na AABB. Lá, com o restaurante funcionando de segunda a sexta-feira, a empresa deu um salto. “A partir do momento que iniciamos o trabalho do dia a dia, onde as pessoas podiam ver o resultado, foi muito positivo. Percebemos um crescimento grande na procura por nossos eventos porque as pessoas conhecerem a qualidade do restaurante”.

Em 2011, com a enchente, o Santos Dumont foi prejudicado e as canchas de bocha que existiam no local foram danificadas. A diretoria do clube deu carta branca para a empresa fazer o que quisesse no local. Surgiu, então, o Espaço Kids. A empresa viu a oportunidade de entrar nesse segmento com um espaço fixo e hoje, o local é o mais movimentado. Em média, são realizadas 15 festas por mês.

“Viajamos para São Paulo para buscar os brinquedos e deu muito certo. Minha esposa, a Michele, cuida dos agendamentos e temos pacotes bem flexíveis, o que ajuda muito a movimentar”.

Qualidade no atendimento e projeto de expansão

Para Rodrigo, a paixão de toda equipe pelo trabalho é um dos segredos do sucesso da empresa. Hoje, são 30 colaboradores fixos, mas em dias de eventos, são contratados freelancers. Em alguns, a equipe chega a quase 100 pessoas.

“Acabamos criando uma parceria grande com os freelancers, então, geralmente, são sempre as mesmas pessoas que nos ajudam. No Gourmet Show, a energia é muito diferente, apesar do grande trabalho, as pessoas se sentem muito felizes em poder colaborar e o atendimento de excelência é a nossa marca”, diz.

O sucesso do Gourmet Show foi tão grande que ainda no ano passado, a empresa decidiu levar o formato para Blumenau. Na cidade vizinha, o evento também foi muito bem recebido, tanto que o primeiro show, com a banda Nenhum de Nós, teve de ser realizado em duas noites.

“Foi um desafio levar toda a nossa estrutura para lá. O pavilhão da Vila Germânica é equipado com espaço de cozinha, mas a gente tem que levar tudo: mesa, cadeira. O trabalho é intenso porque não é um show comum, tem todo um diferencial. Vai todo mundo daqui pra lá”.

Depois de Nenhum de Nós, a empresa realizou o evento com Paralamas do Sucesso e, no dia 8 de setembro, promoverá a apresentação de Chitãozinho e Xororó também em Blumenau.

A expansão do Gourmet Show, entretanto, não para por aí. Rodrigo tem planos de levar o formato para outras cidades da região. Segundo ele, eventos desse estilo quase não existem no país, por isso, é sucesso em Brusque e Blumenau.

“Temos planos de abrir em mais dois ou três municípios, mas ainda não tem nada fechado. É preciso muito planejamento porque a nossa prioridade é cuidar do nosso dia a dia, do restaurante, dos casamentos, das formaturas e aí quando temos brecha na agenda poderemos pensar em avançar”.