Inquérito deve concluir que houve legítima defesa em caso de empresário que amarrou e matou jovem em Brusque

A Polícia Civil deve concluir que o empresário que amarrou e matou um jovem de 21 anos suspeito de tentativa de furto em Brusque agiu em legítima defesa. No entanto, há possibilidade de algum “agravante” levar o caso para júri popular. As informações são de uma fonte da polícia.

Uma investigação foi aberta após o jovem, identificado como Samuel de Jesus Constantino, ter sido encontrado com as mãos e pés amarrados na rua Mathilde Hoffmann, no Centro II, em Brusque, no dia 6 de fevereiro. Ele estava com marca de tiro na cabeça. Samuel foi socorrido, mas morreu no hospital.

Posteriormente, foi confirmado que autor do disparo se trata do empresário dono da pizzaria “Pizza na Pedra do Alex”.

A fonte da polícia que conversou com a reportagem de O Município avalia que há três cenários prováveis para o desfecho da investigação: legítima defesa; legítima defesa com excesso culposo; e legítima defesa seguida de homicídio doloso. O caso é considerado complexo.

“Se junto à legítima defesa houver outra circunstância a ser julgada, vai caber ao júri popular”, diz a fonte. Ainda de acordo com o interlocutor, praticamente não existe possibilidade de arquivamento e, ainda, a acusação de homicídio não se sustenta.

O inquérito deve ser concluído dentro de 30 dias. Depois, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), órgão que tem poder acusatório, também vai se manifestar e apresentar indiciamento ou não ao poder Judiciário.

Versão da defesa

O advogado Sérgio Bernardo Junior, representante do empresário, afirma que a tentativa de furto ao estabelecimento pelo jovem gerou uma “situação tensa”, que terminou na morte dele. Segundo o advogado, quem chamou a polícia foi a esposa do empresário.

“Houve um desfecho trágico, que não foi desejado por ele (empresário). Ele não é uma pessoa do crime, e sim uma pessoa trabalhadora, honesta e justa, que reside em Brusque há muitos anos. Ele quer colaborar e não ficar fugindo da Justiça. Se tiver que assumir alguma responsabilidade, irá assumir”, disse Sérgio.

