Inquérito revela motivação do assassinato de menina de 14 anos pelo namorado em Navegantes

A Delegacia de Homicídios da DIC de Itajaí concluiu a primeira fase do inquérito policial que apura a morte de Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, em fevereiro deste ano. O principal suspeito é o namorado da vítima, Anderson Burigo, que, além dos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver, agora é investigado por violência psicológica.

O fato ocorreu no bairro Brilhante, em Itajaí, no dia 12 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro ela foi encontrada morta boiando no rio Itajaí-Açu, em Navegantes.

O inquérito também converte a prisão de Anderson de temporária para preventiva. De forma temporária, ele estava detido desde o dia 15 de fevereiro. A reclusão teve o prazo de 30 dias.

De acordo com a Polícia Civil, o namorado praticava violência psicológica contra a adolescente, buscando controlar suas ações, por meio de constrangimentos e de ameaças.

Na última quinta-feira, 13, a primeira fase do inquérito policial foi concluída, sendo ele indiciado pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e violência psicológica.

Ainda conforme a Polícia Civil, a principal motivação estaria atrelada a insatisfação do autor com o interesse de a vítima por fim ao relacionamento, assim como pelo ciúme intenso e pelo sentimento de posse que ele nutria por ela.

Os policiais seguem investigando o caso e informam que em breve novidades devem surgir. Serão analisados conteúdos dos aparelhos telefônicos apreendidos e exame laboratorial de vestígios colhidos, por ocasião de perícias realizadas pela Polícia Científica.

Leia também:

1. Brusque será julgado pelo caso do bar no jogo contra a Chapecoense

2. Galeria – Propriedade Gianesini mostra como é morar no interior de Botuverá

3. Parque alagável será construído ao lado da nova Beira Rio, em Brusque

4. Protesto em Brusque pede por anistia aos presos do 8 de Janeiro

5. Homem é esfaqueado no pescoço pela esposa em São João Batista; morador conteve hemorragia com toalhaDIC

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: