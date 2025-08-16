Inquilino suspeito de matar proprietário de imóvel em Itajaí é preso

A polícia localizou e prendeu o inquilino suspeito pelo assassinato do proprietário de imóvel, Rafael Ribeiro Pereira, no dia 5 de agosto, em Itajaí. Outras três pessoas envolvidas no homicídio também foram detidas.

De acordo com familiares da vítima, ele morava no mesmo terreno que o inquilino, mas em casas separadas. Ao cobrar o valor pendente, iniciou-se uma discussão. Em seguida, o inquilino teria chamado três comparsas para agredir o proprietário. Mesmo caído no chão, o homem foi esfaqueado duas vezes antes dos suspeitos fugirem em um Volkswagen Gol cinza.

Os gritos da vítima foram ouvidos por parentes, que correram até o local e encontraram o homem ferido. Ele foi levado ao Centro Integrado de Saúde, mas já chegou sem vida.

Os suspeitos de envolvimento no homicídio foram capturados na última quarta-feira, 13. Eles foram levados para o presídio e devem responder pelo crime de homicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos de cadeia.