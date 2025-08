Inscrições Abertas para a 2ª edição da Corrida do Fogo em São João Batista

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida do Fogo de São João Batista. O evento será realizado no dia 18 de outubro de 2025, com largada marcada para as 19h, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link. O evento contará com percursos para crianças (kids), pessoas com deficiência (PCD), caminhada de 3 km e corrida de 5 km. Os valores das taxas variam de R$ 71,10 a R$ 99, com ou sem kit.

A prova é promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar de São João Batista e tem como objetivos incentivar a prática esportiva, valorizar o espírito de superação e fortalecer a integração entre os participantes e as forças de segurança.