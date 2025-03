Inscrições abertas para atividades no complexo esportivo do Sesc em Guabiruba

As inscrições para as atividades no complexo esportivo do Sesc de Guabiruba estão abertas. Os interessados devem ir até o Sesc na rua Arthur Baumgartner, número 245, no bairro Imigrantes, em horário comercial.

As atividades incluem diversos esportes como tênis de mesa, karatê e futsal. As idades para participar dos projetos iniciam em 5 anos.

Confira as atividades:

Futsal Feminino (09 a 16 anos), nas terças e quintas, das 19h30 às 20h30

Karatê Iniciante (06 A 17 anos), quarta-feira, das 17h15 às 18h45 e sexta-feira, das 17h15 às 18h15

Karatê Avançado (06 a 17 anos), quarta-feira, das 18h45 às 20h15 e sexta-feira, das 18h15 às 19h15

Capoeira (acima de 05 anos), sexta-feira, das 9h às 11h

Tênis de Mesa, quarta e quinta, das 8h às 11h

Tênis de Mesa, segunda e quarta, das 18h às 20h30

Grupo de Música (acima de 09 anos), sexta-feira, 15h às 16h30, quinzenal

Inauguração

O complexo esportivo do Serviço Social do Comércio de Santa Catarina (Sesc) em Guabiruba será inaugurado no dia 23 de março. O evento acontecerá às 16h ao lado da Policlínica, na rua Arthur Baumgartner.

A estrutura é a 10º unidade do Sesc no estado. Durante a primeira quinzena de fevereiro, o local estava sendo equipado. Ainda não foi definida a grade de atividades e horários.

A quadra poliesportiva coberta ocupará uma área de 1.184,30 metros quadrados, em terreno disponibilizado pela prefeitura, com concessão de uso para 20 anos. O investimento é de pouco mais de R$ 3,5 milhões.

