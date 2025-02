Inscrições abertas para Jogos da Terceira Idade em Brusque; saiba como participar

A Fase Municipal dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti) de Brusque está com inscrições abertas até o dia 11 de março de 2025. O evento será realizado no dia 15 de março, a partir das 8h, na Sociedade Beneficente.

A competição contará com disputas nas modalidades de Bolão, Bocha Raffa Vollo, Dominó e Canastra, tanto no masculino quanto no feminino.

Podem participar pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a integração, o bem-estar e a valorização do potencial da terceira idade por meio do esporte e da socialização.

Os campeões da fase municipal terão a oportunidade de representar Brusque na fase microrregional do JASTI. As inscrições podem ser feitas diretamente na Fundação Municipal de Esportes (FME) ou pelo telefone/WhatsApp (47) 99188-9923.

