Inscrições abertas para o Desfile Cívico de 7 de setembro; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil, que será realizado no dia 7 de setembro, na avenida Beira Rio Nova – sentido Dom Joaquim, em Brusque. Os interessados têm até o dia 1º de setembro para se inscrever.

Com o tema “Brasil: Nossa Terra, Nossa Gente”, esta edição busca destacar valores como pertencimento, diversidade cultural, cidadania e patriotismo. As instituições participantes deverão organizar suas apresentações de forma a evidenciar ações e iniciativas que marcam a trajetória histórica do município e do país.

As inscrições devem ser feitas pelo site da prefeitura ou presencialmente na Secretaria de Educação (3º andar da Prefeitura). Podem participar escolas, entidades, associações e demais segmentos da sociedade civil e privada que atuem no município.

A secretária de Educação, Franciele Márcia Mayer, reforça o convite à comunidade e destaca a retomada do desfile em novo formato.

“Hoje venho fazer um convite muito especial para toda a comunidade brusquense. Nos últimos anos, os atos cívicos foram realizados dentro das escolas. Neste ano, o evento vai transcender os muros escolares e, como é tradição em nossa cidade, voltaremos a realizar o desfile”.

Segundo a secretária, a escolha do tema foi pensada para envolver e inspirar as instituições.

“Nós escolhemos um tema, ‘Brasil: nossa terra, nossa gente’, que é uma proposta para inspirar. As instituições participantes poderão destacar seus projetos, ações e iniciativas que marcam a história, não só do município, mas também do país”.

A concentração será a partir das 8h, nas imediações do Archer Materiais de Construção, com hasteamento das bandeiras às 8h30 e início do desfile às 9h. A dispersão ocorrerá na avenida Beira Rio, nas proximidades do Instituto Federal Catarinense (IFC).

“Esse desfile vai marcar uma entrega muito importante para a população brusquense: a nova Beira Rio, uma obra de grande significado”, destacou a secretária.

“Convido novamente escolas, entidades e associações a participar, mas também, de forma especial, as famílias, para que tragam seus amigos. Vamos celebrar juntos a independência do Brasil e o orgulho de ser brusquense”, finalizou. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo WhatsApp: (47) 4042-0200.

