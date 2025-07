Inscrições de grupos para 19º Stadtplatzfest, em Guabiruba, encerram nesta quarta-feira

Acontece nesta sábado, 26, a 19ª edição da Stadtplatzfest, em Guabiruba. A organização informa que ainda é possível inscrever grupos para a festa de rua. O prazo encerra nesta quarta-feira, 23.

A festa ocorre na rua Theodoro Kormann, no Centro, ao lado da Prefeitura, integrando as comemorações pelos 63 anos de emancipação do município. O evento é organizado pela Associação Visite Guabiruba (Avigua), com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Turismo.

As inscrições dos grupos serão realizadas em duas modalidades:

Inscrição simples: R$ 150 por grupo, com direito à reserva de espaço e 20 copos oficiais da festa;

Inscrição com tenda inclusa: valores adicionais podem ser consultados diretamente no regulamento ou na ficha de inscrição.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no perfil da Avigua no Instagram. Os interessados podem preencher e enviar o formulário online ou entregar presencialmente em:

Loja de Chocolates Caseiros San Nicolau, na rua Regina Huber, 386, bairro São Pedro;

Despachante Schaefer, rua Brusque, 190, bairro Centro.

O público poderá aproveitar Biergarten com venda de comidas e bebidas típicas, como o tradicional Maibaumbrot, cabine de fotos gratuita e com parquinho infantil (com ingressos à parte).

A abertura oficial da festa acontece às 10h do dia 26, com encerramento previsto para às 17h, seguido da desmontagem das tendas e limpeza do local. Vale lembrar que, conforme o regulamento, não é permitido o uso de música eletrônica ou aparelhos de som no evento.

