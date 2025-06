Inscrições para a 19ª Stadtplatzfest de Guabiruba são abertas; saiba como participar

A Stadtplatzfest, tradicional festa de rua de Guabiruba, está com inscrições abertas para os grupos interessados em participar da edição deste ano. A 19ª edição da festa será realizada no dia 26 de julho, na rua Theodoro Kormann, no Centro, ao lado da prefeitura.

O prazo de inscrição vai até o dia 14 de julho, com duas modalidades. A inscrição simples, que garante a reserva do espaço e o recebimento de 20 copos oficiais da festa, custa R$ 150 por grupo — valor inferior ao do ano passado.

A segunda opção é com a tenda inclusa. Neste caso, os valores adicionais podem ser consultados no regulamento ou na ficha de inscrição.

A 19ª Stadtplatzfest integra as comemorações dos 63 anos de emancipação do município e é organizada pela Associação Visite Guabiruba (Avigua) com apoio da Prefeitura Municipal de Guabiruba.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no perfil da Avigua no Instagram (@visiteguabiruba).

A ficha pode ser preenchida e enviada online ou entregue presencialmente nos seguintes locais:

Loja de Chocolates Caseiros San Nicolau, na rua Regina Huber, número 386, no bairro São Pedro;

Despachante Schaefer, na rua Brusque, número 190, no bairro Centro.

Conforme o presidente da Avigua, Edmilson Nicolau Huber, o objetivo da Stadtplatzfest é oferecer um ambiente acolhedor e festivo para que todos possam celebrar o aniversário da cidade entre família e amigos.

“A nossa festa de rua é um momento de confraternização ao ar livre em que o público vem para festejar com segurança, organização e tranquilidade, valorizando nossa cultura, nossas raízes e os laços de amizade”, destaca.

Dia de Festa na Praça

Inspirada em festas tradicionais da Alemanha, a Stadtplatzfest reúne famílias e grupos de amigos que montam tendas na rua, preparam comidas e oferecem bebidas para confraternizar.

Enquanto saboreiam suas especialidades, os grupos e seus convidados visitam as outras tendas e trocam petiscos, criando um ambiente de integração, alegria e amizade.

Para ampliar a receptividade e oferecer atrações aos visitantes que desejam participar da festa sem integrar nenhum grupo, o evento oferecerá o Biergarten, uma praça de alimentação com venda de comidas e bebidas típicas, como o Maibaumbrot — pão alemão com linguiça e chucrute.

Durante todo o evento, bandas de música germânica percorrem as tendas, animando o público com apresentações ao vivo. O uso de música eletrônica e aparelhos de som é proibido pelo regulamento. Haverá ainda uma cabine de fotos gratuita disponível ao público e as crianças também poderão se divertir em um parquinho, com ingressos à parte.

A abertura oficial da 19ª Stadtplatzfest está marcada para às 10h do dia 26 de julho, com encerramento às 17h seguido da desmontagem das tendas e limpeza do local.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone / Whatsapp (47) 99257-4731 ou pelo perfil no Instagram @visiteguabiruba.

