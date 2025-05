Inscrições para Desfile do Colono da Festa da Integração, em Guabiruba, estão abertas

A Secretaria de Agricultura abriu as inscrições para o tradicional Desfile do Colono, em Guabiruba. Tobatas e tratores estão convidados a participar do desfile, agendado para o dia 8 de junho, com partida às 9h.

O Desfile do Colono tem sua saída definida na rua Irineu Bolognini, próximo ao Gurmán Selected Beer, seguindo em direção ao Parque Municipal Érico Vicentini e percorrendo as principais ruas do município. Esta celebração é uma tradição valorizada por todos os residentes de Guabiruba, destacando a importância da agricultura em nossa comunidade.

Durante o desfile, carros alegóricos desfilam adornados com decorações que remetem à agricultura, como plantações, animais de fazenda e ferramentas agrícolas, refletindo a presença da agricultura familiar no município.

Os interessados em participar do desfile devem dirigir-se à Secretaria de Agricultura, localizada na rua Paulo Kormann, 416 – Centro (ao lado da Apae), portando algum documento oficial. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Para mais informações, o telefone para contato é o (47) 3308-3104.