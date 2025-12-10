Inscrições para concurso com salário que supera o do governador estão abertas em Santa Catarina; saiba detalhes

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) abriu inscrições para o 45º concurso destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. As inscrições podem ser feitas até as 19h do dia 12 de janeiro de 2026.

O cargo oferece remuneração inicial de R$ 34.083, valor superior ao salário do governador do estado, atualmente R$ 25.322,25.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Quem pode concorrer

Podem se inscrever candidatos com diploma de bacharel em Direito e, no momento da inscrição definitiva, comprovação mínima de três anos de atividade jurídica.

A taxa de inscrição é de R$ 350 e deve ser paga por meio da plataforma online disponibilizada pelo MP-SC.

Etapas do concurso

A seleção será composta por sete fases, todas realizadas em Florianópolis.

São elas:

Inscrição provisória online;

Prova objetiva com 100 questões;

Prova discursiva, com questões teóricas e práticas;

Inscrição definitiva, incluindo exame psicotécnico e sindicância;

Prova de tribuna, classificatória;

Prova oral, eliminatória;

Prova de títulos, classificatória.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros ou pardos, seguindo a legislação vigente.

Datas das provas

A prova objetiva será aplicada em 22 de fevereiro de 2026. As provas discursivas estão marcadas para os dias 17 a 19 de abril de 2026.

A prova de tribuna ocorre em 3 de agosto, e a prova oral será realizada entre 10 e 17 de agosto de 2026.

Mais detalhes sobre o concurso podem ser acessados nos sites do MP-SC e da VUNESP.

Resumo do calendário

Inscrições: 5 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026;

Prova objetiva: 22 de fevereiro de 2026;

Provas discursivas: 17 a 19 de abril de 2026;

Prova de tribuna: 3 de agosto de 2026;

Prova oral: 10 a 17 de agosto de 2026.

Leia também:

1. Quem era a família que morreu afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

2. Assaltante foge após dono de casa reagir no Azambuja, em Brusque

3. Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Guabiruba

4. Ciclone sobre o mar: o que muda no tempo em Brusque nesta quarta-feira

5. VÍDEO – Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

