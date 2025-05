Inscrições para concurso do Festival da Cuca, em Brusque, estão abertas; confira novidades e como participar

As inscrições para o concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã” já estão abertas. O evento integra a programação do Festival Nacional da Cuca, que chega à sua 12ª edição e que acontece nos dias 7 e 8 de junho, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio.

O evento é promovido pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a Prefeitura de Brusque. O festival atrai turistas de todas as regiões do estado para saborear a famosa cuca feita em Brusque.

O festival

Neste ano, sete panificadoras estarão presentes no Festival Nacional da Cuca apresentando suas criações: Sodepan, Panissa, Danine, Sassipan, Tomasi, Mais Sabor e Padaria Guabiruba.

A coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias, Emily Dognini, afirma que a expectativa para esta edição é atrair um grande número de visitantes, já que além das tradicionais cucas, o evento terá atrações para toda a família.

“O festival vem se fortalecendo a cada ano e ganhando espaço no calendário de eventos anual de Brusque. Procuramos, a cada edição, trazer novidades e valorizar o produto de cada panificadora participante. Para nós, é um orgulho realizar mais uma edição deste evento”.

Durante os dois dias, os visitantes poderão adquirir variados sabores do tradicional doce no mercado da cuca, acompanhar as eliminatórias do concurso, saborear o tradicional café colonial, além de conferir as novidades na feira de artesanato. Para as crianças, o Sesc realizará mais uma edição da oficina mirim, desta vez, de forma gratuita.

O Festival da Cuca terá ainda apresentações de bandas típicas como o Duo Musical – Der Fritz und Nei; Coral de Sinos Glokenchor e Banda Das Lebenslied; Grupo de Danças Folclóricas Alle Tanzen Zusammen; Grupo Alemão em Canto; Grupo de Danças Folclóricas Alpino Germânico e Grupo Musical Deutscher Sangerverein.

Para a diretora geral de Turismo de Brusque, Juliana da Silva, o Festival Nacional da Cuca é mais do que uma celebração da tradição gastronômica de Brusque. “Ele movimenta a economia criativa, valoriza nossos empreendedores e fortalece Brusque como destino turístico cultural. É uma oportunidade de mostrarmos nossas raízes e acolhermos visitantes de todas as regiões com muito sabor e hospitalidade”.

Novidade no concurso

Os interessados em participar do concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã” têm até o dia 20 de maio para fazer a inscrição.

Neste ano, a competição terá novidades no formato, o que promete movimentar a disputa. “Cada participante terá que buscar seus ingredientes para fazer a cuca na gôndola que será montada em parceria com o Supermercado Archer. Será algo inspirado no que acontece no programa Masterchef, que é uma referência quando se fala em competição gastronômica no Brasil”, destaca a coordenadora.

As vagas para participar do concurso são limitadas. A competição terá início no sábado, com as fases eliminatórias, e segue no domingo, com as etapas finais. Três competidores serão premiados. O primeiro lugar leva para casa um troféu, uma diária no Fazzenda Park Hotel, um fogão Fischer e uma cesta de produtos Moinho Werner. Já o segundo e o terceiro lugar vão ganhar troféu, forno Fischer e cesta de produtos Moinho Werner.

Leia também:

1. Homem que usava carro para entregar drogas em Brusque é preso

2. Consulta pública para concessão do esgotamento sanitário em Brusque recebe mais de 70 sugestões

3. Bolsa família: quais são os bairros com mais famílias beneficiadas pelo programa em Brusque

4. “Lei anti-Oruam” é aprovada na Câmara de Brusque para proibir contratação de shows com apologia a crimes

5. Homem e criança de três anos ficam feridos após colisão entre bicicleta e moto em Brusque; motociclista fugiu

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: