Inscrições para Corrida Fenarreco 2025 estão abertas

A Corrida Fenarreco 2025, novidade da 38ª edição da festa, já está com inscrições abertas. A prova será realizada no dia 12 de outubro, com largada às 7h, em frente à Arena Brusque. A competição conta com percursos de 5 km, 3 km, caminhada e corrida kids, além de uma prova especial para mascotes.

Clique aqui para se inscrever.

As inscrições seguem até 29 de setembro para pagamento com boleto e até 4 de outubro para pagamentos com Pix e cartão ou até alcançar o limite técnico. Para os participantes com mais de 60 anos, há valores diferentes.

As largadas começam às 7h, com as categorias 3 km e pessoas com deficiência, seguidas por 5 km (7h40), caminhada (7h45) e provas kids (8h45). Em seguida, entram na pista os participantes da corrida dos mascotes.

Todos os atletas recebem medalha de participação, e as provas competitivas contam com premiação por faixa etária e classificação geral. Além disso, haverá premiação em dinheiro para as três maiores assessorias ou grupos inscritos nas provas de 3 km e 5 km.

“A proposta é unir esporte, cultura e participação. Hoje, muitas pessoas são adeptas à corrida e agora teremos esse espaço esportivo para celebrar a Fenarreco, de forma ativa e divertida”, afirma a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: