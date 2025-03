Inscrições para curso de bombeiros comunitários de Brusque região abrem na próxima semana; confira requisitos

O Corpo de Bombeiros anunciou a data de abertura das inscrições para o curso de bombeiro comunitário de Brusque, Botuverá e Guabiruba. Os agentes poderão atuar voluntariamente na prevenção e combate de incêndios, acidentes e emergências. As inscrições abrem no dia 9 de março e vão até o dia 19 deste mês.

O curso será realizado no quartel do Corpo de Bombeiros de Águas Claras e tem a duração de 15 de abril a 5 de dezembro, de 414 horas.

Para a inscrições, são necessários alguns requisitos:

Ter 18 anos ou mais

Residir ou trabalhar em Brusque, Guabiruba ou Botuverá (preferencialmente)

Estar apto para o Teste de Aptidão Física (TAF)

Não possuir antecedentes criminais

Estar em dia com o serviço militar, no caso dos homens

O curso possui vaga para 30 alunos. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Etapas do processo seletivo:

Prova teórica (se houver mais candidatos do que vagas), ocorre no dia 24/03/2025. Os conteúdos da prova serão os assuntos abordados no Curso Básico de Atendimento a Emergências (CBAE) que é totalmente grátis, on-line e está disponível aqui.

A apresentação de documentos acontece entre 31/03 a 02/04/2025 . Posteriormente, será realizada a investigação social. O Bombeiro Comunitário, após a formatura, recebe uma indenização de R$ 250 por 24h de serviço, para custeio de alimentação e transporte.

