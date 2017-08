Inscrições para Meia Maratona de Brusque vão até dia 8 de agosto

Para os apaixonados por meias maratonas, uma boa notícia: dia 20 de agosto, Brusque recebe uma edição do evento.

A prova organizada pela Corre Brasil, com patrocínio da Caixa, conta com opções de trajetos de 5 e 10 km. As inscrições encerram no dia 8 de agosto e podem ser feitas pelo site www.correbrasil.com.br, pelo valor de R$ 80.

A prova terá largada do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof (rua Gentil B. Archer, 140 – Centro), às 8h. A retirada dos kits acontece no mesmo local, um dia antes da corrida (19), das 13h às 19h.

Segundo Ricardo Ziehlsdorff, diretor executivo da Corre Brasil, a Meia Maratona de Brusque atrai muitos atletas por contar com variações no trajeto, com retas, subidas e descidas, o que torna o percurso mais desafiador.

“Além disso, a prova ainda passa por diferentes pontos turísticos da cidade e tem a largada e chegada no famoso palco de uma das festas típicas mais tradicionais da região”, comenta. Na última edição, em 2016, a Meia Maratona de Brusque reuniu mais de mil atletas de todo o país.