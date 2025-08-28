Inscrições para o 4º Festival de Teatro Estudantil de Brusque são prorrogadas; saiba como participar

A Fundação Cultural de Brusque prorrogou as inscrições para o 4º Festival de Teatro Estudantil de Brusque. Agora, os grupos interessados podem se inscrever até o dia 15 de setembro, por meio de formulário online.

O evento está marcado para os dias 25 e 26 de outubro de 2025, no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (CESCB).

Voltado para grupos formados em instituições de ensino, cursos de teatro ou grupos escolares orientados por professores, o festival tem como objetivo estimular a prática teatral entre estudantes e proporcionar a experiência de subir em um grande palco.

Diferente de competições, o evento tem caráter de mostra cultural: não haverá premiação, e todos os participantes receberão certificado de participação.

A proposta é valorizar a produção estudantil, promover o intercâmbio cultural e incentivar novas gerações a explorarem a arte cênica.

As apresentações podem ser inscritas em duas modalidades: esquetes, com duração de 5 a 15 minutos, e peças teatrais, entre 20 e 60 minutos. Cada diretor ou professor pode inscrever até três espetáculos.

O festival é aberto a grupos de Brusque e também a instituições dos municípios que integram a Amve (Associação de Municípios do Vale Europeu), Granfpolis (Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis) e Amfri (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí).

Podem participar estudantes a partir de 9 anos, desde que acompanhados por um responsável maior de 18 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 4042-0640 ou no edital disponível no site da Fundação.

Leia também:

1. Unifebe é finalista em prêmio que valoriza iniciativas inovadoras e sustentáveis para desafios climáticos urbanos

2. Ônibus sai da pista e colide em barranco na rodovia Antônio Heil

3. Brusque x CSA: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série C 2025

4. Motociclista morre após ser atropelado na BR-101, em Itajaí

5. André Vechi aguarda nota do PP de Brusque negando apoio a João Martins para definir se partido segue na base

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

