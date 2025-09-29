Inscrições para o Brusque Open de Tênis se encerram nesta terça-feira; saiba como participar

As inscrições para a segunda edição do Brusque Open, torneio de tênis apresentado por EQI Investimentos, se encerram nesta terça-feira, 30.

O torneio será disputado de 9 a 12 de outubro. A sede principal é a Sociedade Esportiva Bandeirante. O evento é aberto ao público geral e conta com patrocínio do jornal O Município. As inscrições devem ser feitas de forma on-line.

Atrações

O evento tem presença confirmada do ex-tenista André Sá, que foi top 50 do mundo do ranking de simples e top 15 de duplas, de Walter Preidikiman, o Gringo, que foi treinador de alguns tenistas top 100, e também do técnico brusquense Marcus Vinicius Barbosa, o Bocão.

No dia de abertura do evento, 9 de outubro, será realizado um talk show entre André Sá e a EQI Investimentos a partir de 19h, no Salão Social da Sociedade Esportiva Bandeirante. Neste dia, também acontece um coquetel e a entrega dos kits de boas-vindas. O evento é exclusivo aos inscritos do torneio. Menores de 12 anos podem levar um acompanhante.

André Sá, Gringo e Bocão também vão realizar clínicas para os participantes do torneio durante o fim de semana.

Várias categorias

São mais de 20 categorias abertas para inscrições, desde as infantis às destinadas aos jogadores acima dos 60 anos. O torneio é exclusivo para atletas da cidade.

Na primeira edição, realizada em agosto de 2024, o Brusque Open reuniu 186 inscritos em 19 categorias, além de familiares, amigos e fãs do esporte.

Categorias infantis

– Tênis Bola Vermelha mista até 6 anos;

– Tênis Bola Vermelha mista 8 a 10 anos;

– Tênis Bola Laranja A mista até 10 anos;

– Tênis Bola Laranja B mista até 10 anos;

– Tênis Bola Verde A mista até 12 anos;

– Tênis Bola Verde B mista até 12 anos;

– Tênis Bola Amarela Juvenil A mista até 15 anos

Categorias por classes

– 1ª Classe até 34 anos;

– 1ª Classe acima de 35 anos;

– 2ª Classe até 34 anos;

– 2ª Classe acima de 35 anos;

– 3ª Classe até 34 anos;

– 3ª Classe acima de 35 anos;

– 4ª Classe até 34 anos;

– 4ª Classe acima de 35 anos;

– 5ª Classe até 34 anos;

– 5ª Classe acima de 35 anos;

– Iniciante até 34 anos;

– Iniciante acima de 35 anos;

– Classe 60+ Duplas (Categoria única, destinada a jogadores com idade acima de 60 anos)

Confira o regulamento na íntegra e faça sua inscrição

Além do jornal O Município, o Brusque Open tem patrocínio de FG Empreendimentos, Raffcom, Fazzenda Park Resort, MSport, MKM, Verdi, HC Imagem, Macom Veículos, BKR Park Mall, Guabifios, Clínica Alberto Fedeli, Fibra Fisio, Cervejaria Brusque e AKSports.

