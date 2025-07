Inscrições para o desfile dos 165 anos de Brusque encerram na próxima semana; saiba como participar

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições das entidades interessadas em participar do desfile festivo em comemoração aos 165 anos de emancipação político-administrativa de Brusque.

O prazo vai até o dia 20 de julho, e a expectativa da organização é reunir instituições que representam a riqueza histórica, cultural e social do município.

Marcado para o dia 4 de agosto, o desfile deste ano terá como tema “Brusque 165 anos: orgulho de nossa história” e convida as entidades participantes a destacarem, em suas apresentações, ações, projetos e iniciativas que contribuíram, ou ainda contribuem, para o desenvolvimento da cidade.

Poderão ser abordadas temáticas relacionadas à educação, cultura, esporte, lazer, mobilidade, meio ambiente, infraestrutura, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas de duas formas: pelo site desfile.brusque.sc.gov.br ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça das Bandeiras, nº 77 – 3º andar. Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (47) 3251-1866.

Entre as regras do desfile, vale destacar que o número de participantes por entidade deve ser de no mínimo 20 e no máximo 100 pessoas. Carros alegóricos e veículos isolados são permitidos, desde que devidamente decorados com elementos relacionados ao tema do evento.

Após o encerramento das inscrições, será criado um grupo no WhatsApp com os representantes das entidades participantes para alinhamentos e repasses de orientações.

Além disso, uma reunião geral obrigatória será realizada no dia 28 de julho, às 14h, no Pavilhão da Fenarreco, com a presença de, pelo menos, um representante de cada entidade inscrita.

O desfile terá início às 9h, na avenida Cônsul Carlos Renaux, com concentração a partir das 8h. Antes disso, a cerimônia de hasteamento da bandeira será realizada às 8h30, na Praça Barão de Schneeburg.

