Inscrições para o Fundo da Infância e Adolescência encerram na próxima segunda-feira

As Organizações Não Governamentais de Brusque têm até a próxima segunda-feira, 26, para inscrever seus projetos voltados à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, no Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Duas iniciativas de até R$ 20 mil por entidade, podem ser inscritas e entregues junto com as documentações necessárias na Secretaria dos Conselhos Municipais, na sede da Prefeitura.

Os projetos serão avaliados por uma comissão especial formada por quatro membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), entre os dias 27 de junho e 4 de julho.

O resultado das propostas habilitadas será publicado no dia 6 de julho, na mesma data em que será aberto o prazo para recurso das entidades. Os projetos aprovados serão anunciados no dia 20 de julho, com a assinatura dos convênios marcada para dia 15 de agosto.

A Secretaria dos Conselhos Municipais se coloca à disposição para mais informações, por meio do telefone 3251-1833.