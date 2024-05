Inscrições para os Jogos Comunitários de Brusque estão abertas; prazo vai até 14 de junho

Nesta segunda-feira, 27, começam as inscrições para os Jogos Abertos da Comunitários de Brusque (JACOBs). Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 14 de junho, diretamente com os líderes comunitários de cada bairro do município.

Nesta edição, serão 26 modalidades sendo elas: atletismo, basquetebol, beach tennis, bocha rafa vollo, futsal sênior, futevôlei, general, handebol, bocha vale tudo, bolão bola 23, canastra, ciclismo, dominó, futebol society, futebol suiço, futebol suiço sênior, futsal livre, poker, sinuca, skate, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol, voleibol de areia e xadrez.

O diretor geral da Fundação Municipal de Esportes de Brusque (FME), Delmar Tondolo, destaca a importância do evento.

“Ao longo dos anos, solidificou-se como o maior evento poliesportivo do município. Trazendo a oportunidade para a comunidade em geral poder através do esporte, estar praticando atividade física, a integração entre as pessoas e a possibilidade de descoberta de valores para representação do município, desenvolvendo a cidadania através da defesa da sua comunidade”, comenta.

Neste ano, a novidade é a modalidade de BMX, que será no formato apresentação. Quanto ao skate, neste ano a modalidade está inserida na grade. O skate em 2023 participou do JACOBs como apresentação, e neste ano já contará pontos para a classificação geral. Todas as modalidades acontecem em diversos locais do município.

Para que a competição aconteça, os líderes comunitários são de grande importância. “Os líderes comunitários são de suma importância para este crescimento e sucesso dos jogos, pois através deles a organização das comunidades se faz representar no evento. Convidamos a todos a participarem”, complementa o diretor.

