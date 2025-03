Inscrições para os Jogos Comunitários de Brusque estão abertas

Os Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) estão com inscrições abertas para a edição de 2025. É possível se registrar para disputar a competição até 22 de abril, enviando uma mensagem informando o bairro em que mora via WhatsApp para (47) 99188-9923, número da Fundação Municipal de Esportes (FME). A partir de então, serão enviadas, todas as instruções para finalizar a inscrição.

O evento terá com 25 modalidades, incluindo disputas individuais e coletivas:

– Atletismo;

– Basquete;

– Beach tennis;

– Bocha rafa vollo;

– Bocha vale-tudo;

– Bolão 23;

– Canastra;

– Ciclismo;

– Dominó;

– Futebol suíço (livre e sênior);

– Futsal (livre e sênior);

– Futevôlei;

– General;

– Handebol;

– Pôquer;

– Sinuca;

– Skate;

– Tênis;

– Tênis de mesa;

– Truco;

– Vôlei;

– Vôlei de areia (dupla);

– Xadrez.

“Nosso objetivo é resgatar o brilho dessa competição tão importante para o esporte brusquense, proporcionando um evento bem organizado, feito com carinho e atenção aos detalhes”, afirma o chefe de esportes comunitários e escolares da FME, José Carlos.

