Inscrições para rainha da Fenarreco estão abertas

Interessadas em ser a rainha da Fenarreco 2018 já podem se inscrever. Podem se candidatar mulheres com idade entre 18 e 25 anos, pelo menos 1,65 m de altura, ser solteira e não estar grávida, nem ter filhos.

O período de inscrições segue até o dia 22 de setembro. As interessadas devem entregar a ficha de inscrição, disponível no site da Prefeitura de Brusque, na Secretaria de Turismo, situada no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, entre 12h e 18h, de segunda a sexta-feira.

As candidatas serão avaliadas pela postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. O concurso elegerá a rainha, primeira e segunda princesa. As três eleitas receberão coroa, faixa e um valor mensal a partir do mês de janeiro de 2018.

O concurso será realizado no dia 15 de outubro, no último dia da 32ª Fenarreco. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (47) 3396-6718.