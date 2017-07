Inscrições para Stadtplatzfest de Guabiruba seguem até a próxima semana

Quem tiver interesse em participar da 13ª edição da Stadtplatzfest de Guabiruba deve garantir sua inscrição até a próxima semana. Os grupos que já participam da tradicional Festa na Praça têm até segunda-feira, 10, para inscrever-se.

De terça-feira, 11, até o dia 18 de julho a organização recebe as inscrições de novos grupos interessados, condicionada a desistência de equipes de anos anteriores. A Stadtplatzfest será realizada no dia 30 de julho em novo local: rua José Fischer, no Centro (rua da delegacia).

O evento encerra a programação de aniversário dos 55 anos de Guabiruba, completados no dia 10 de junho e que contou com diferentes atividades desde o início de maio.

A ficha de inscrição e o regulamento devem ser acessados no site www.guabiruba.sc.gov.br. Em seguida, a ficha deverá ser entregue na Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Guabiruba, localizada na rua Brusque, 189 (ao lado da Policlínica), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

A taxa de inscrição é de R$ 200 e é obrigatória a participação de dois componentes de cada grupo na reunião preparatória para o evento no dia 21 de julho, às 19h30, na Associação do Sindicato Dos Metalúrgicos, localizado na rua Brusque, Imigrante.

Cronograma

6h – Liberação para montagem das barracas pelos grupos;

10h – Abertura oficial da festa;

16h – Encerramento do fornecimento de bebidas por parte das cervejarias;

17h – Encerramento da festa e início das desmontagens;

17h30 – Início dos trabalhos de limpeza da via pública e gradativa reabertura do trânsito.