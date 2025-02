Inscrições são abertas para o Casamento Coletivo de Brusque

As inscrições para o Casamento Coletivo 2025 de Brusque estão abertas. O evento será realizado no dia 20 de junho, às 17h, no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como Pavilhão da Fenarreco. A celebração é destinada a casais em situação de vulnerabilidade econômica residentes em Brusque.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada no terceiro andar da Prefeitura de Brusque. O prazo para inscrição vai de 10 de fevereiro a 9 de maio, no horário das 9h às 16h. A participação será confirmada apenas após a entrega completa da documentação exigida.

Podem se inscrever casais maiores de 18 anos. Para aqueles com idade a partir de 16 anos, a participação será permitida apenas com autorização de ambos os pais ou responsáveis legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

Entre os documentos obrigatórios estão CPF, identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento e a ficha de inscrição preenchida, disponível no edital. Outras informações e exigências documentais também podem ser consultadas no edital.

Após a cerimônia oficial, será realizada uma celebração. Cada casal poderá convidar até cinco pessoas para o evento.

