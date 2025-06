Inspirada pela avó: saiba qual foi a receita vencedora do concurso do Festival Nacional da Cuca, em Brusque

Chaiane Koerich, de Gaspar, é a grande vencedora do concurso do 12º Festival Nacional da Cuca, realizado no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, em Brusque. As etapas finais e a divulgação do resultado aconteceram neste domingo, 8.

Esta foi a terceira vez que Chaiane participou do concurso — ela foi a vice-campeã em 2024 e a quarta colocada em 2023. A receita vencedora é uma cuca de banana, farofa, doce de leite e creme de nata.

“É uma receita da minha avó, uma receita afetiva. Vim aprimorando ela e consegui obter este resultado”, conta Chaiane. A avó dela, Mônica, já é falecida, então a conquista é, acima de tudo, uma homenagem.

“Nas outras edições, fiz outras receitas. Este ano, inovei com o doce de leite. A gente vem e dá o melhor. É uma receita de avó. Quem tem esse contato na infância, sabe como é. Tentei reproduzir da melhor forma a receita dela e esse troféu vai para ela”.

As etapas do concurso Resgatando a Tradição da Cuca Alemã aconteceram durante os dois dias do evento. Nesta edição, os participantes precisariam criar a cuca na hora, usando apenas os ingredientes disponibilizados pela organização, o que foi uma inovação. No total, foram 30 participantes.

O segundo lugar do concurso ficou com Sandra Bernardi. Já o terceiro foi para Cirlete Jurek.

O primeiro lugar levou para casa um troféu, uma diária no Fazzenda Park Hotel, um fogão Fischer e uma cesta de produtos Moinho Werner. Já o segundo e o terceiro lugar ganharam troféu, forno Fischer e cesta de produtos Moinho Werner.

Sucesso de público

Segundo a organização, o evento atraiu cerca de 10 mil pessoas durante o fim de semana. Além disso, foram vendidas cerca de 7 mil unidades no Mercado da Cuca.

No total, sete panificadoras estiveram presentes na 12ª edição do Festival Nacional da Cuca. “É com muita alegria que digo que o evento foi um sucesso de público e de vendas. Estava muito bonito, organizado e com muitas atrações típicas, o que foi um charme a parte”, ressalta a coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias, Emily Dognini.

O Festival Nacional da Cuca é organizado pelo Núcleo das Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a Prefeitura de Brusque, com recursos do Ministério da Cultura via Lei Rouanet.

“A nossa parceria público-privada deu muito certo mais uma vez. Tivemos uma venda expressiva, com cerca de 1 mil cucas vendidas por panificadora para um evento de dois dias. Para ano que vem, esperamos que seja de assim para melhor”, completa.