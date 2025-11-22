INSS obrigará cadastro biométrico para solicitação de novas aposentadorias e pensões

A partir desta sexta-feira, 21, as solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional ao Seguro Social (INSS) deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica. Elaborada com o objetivo de combater fraudes, a mudança não será aplicada em benefícios ativos.

De acordo com o instituto, a implantação do cadastro biométrico alcançará, de forma gradual, os demais beneficiários, mas sem risco de bloqueios automáticos. “Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata”, informa o INSS.

Nos casos em que se fizer necessária a atualização biométrica, o INSS entrará em contato com o beneficiário por meio de um comunicado individual, que, segundo o instituto, será feito com antecedência para providenciar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), “sem qualquer impacto no recebimento do seu pagamento”.

O documento de referência a ser usado para a biometria será a Carteira de Identidade Nacional.

Segundo o instituto, as mudanças visam modernizar o sistema, de forma a garantir que os recursos “cheguem a quem realmente tem direito”.

De acordo com o instituto, a regulamentação prevê algumas situações em que a exigência de cadastro biométrico será dispensada. São elas:

Enquanto o poder público não oferecer alternativas para o público abaixo:

Pessoas com mais de 80 anos;

Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);

Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco);

Migrantes em situação de refúgio e apátridas;

Residentes no exterior.

Temporariamente, para quem solicitar os seguintes benefícios até 30 de abril de 2026:

Pessoas que requererem salário maternidade;

Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária;

Pessoas que requererem pensão por morte.

Cronograma

A partir de 21 de novembro de 2025: Qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor.

A partir de 1º de maio de 2026: Quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos (CIN, CNH ou TSE) precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda.

A partir de 1º de janeiro de 2028: A CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.

Leia também:

1. Eleições 2026: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal

2. Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque

3. Mãe e padrasto são presos após criança ser jogada pela janela de casa, em Brusque

4. Festa de igreja, musical italiano e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

5. Polícia Militar divulga novas informações sobre acidente que matou motociclista no Itoupavazinha, em Blumenau



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

