Instituto Anjos do Peito realiza café colonial e pedágio solidário em Brusque; saiba quando

Novembro será especial para o Instituto Anjos do Peito, de Brusque. Além de celebrar 15 anos de fundação, a entidade promove duas ações solidárias com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de suas atividades e fortalecer o atendimento às gestantes, mamães e bebês de Brusque e região.

A primeira iniciativa acontece na quarta-feira, 5, com o tradicional Café Colonial, durante a realização da FIP Baby, evento promovido pela FIP Feira da Moda.

A comunidade poderá saborear as delícias do café a partir das 7h30 e às 15h30. O ingresso custa R$ 35, e as vagas são limitadas. Toda a renda arrecadada será revertida em prol do Instituto. As inscrições podem ser feitas por formulário on-line.

Pedágio solidário

Já no sábado, 8, o Anjos do Peito promove o Pedágio Solidário, das 8h às 12h, em cerca de dez pontos de Brusque.

A entidade convida voluntários a participarem da ação, contribuindo com seu tempo e solidariedade. Interessados podem entrar em contato pelos telefones (47) 3351-7786 ou (47) 9 9251-1183.

Os universitários que colaborarem no pedágio receberão declaração de horas complementares.

15 anos de história e celebração

Em novembro, o Instituto também comemora 15 anos de fundação. Para marcar a data, no dia 29, será realizada uma ação especial na sede da entidade, com a venda de mini pizzas. Toda a renda será destinada à manutenção dos serviços.

“Voluntários, parceiros, colaboradores, famílias atendidas e toda a comunidade estão convidados a participar desse momento de celebração e gratidão”, diz o Instituto.