Instituto de Arquitetos do Brasil celebra dez anos de atuação em Brusque

Na última quarta-feira, 28, o Instituto de Arquitetos do Brasil – Núcleo Brusque celebrou seus dez anos de atuação com um evento especial na Sociedade Bandeirantes. A comemoração reuniu arquitetos e urbanistas de Brusque e região, além de representantes de entidades e convidados que marcaram a trajetória do núcleo ao longo da última década.



Durante a cerimônia, foram realizadas diversas homenagens a profissionais e colaboradores que contribuíram significativamente para a fundação e consolidação do IAB Brusque. O evento foi marcado por momentos de reconhecimento, confraternização e reafirmação do papel da arquitetura no desenvolvimento urbano e cultural da cidade.

O IAB Brusque atua promovendo o debate sobre a cidade, arquitetura e urbanismo, além de desenvolver ações, projetos e eventos voltados à valorização da profissão e à qualificação dos espaços urbanos.

Confira as fotos do evento:

*Credito: Divulgação

