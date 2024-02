Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades inicia estudo de concessão do esgoto sanitário em Brusque

Na última segunda-feira, 5, a Prefeitura de Brusque recebeu representantes do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como modelo de sucesso no planejamento e gestão de projetos de parcerias com o setor privado, e que atua na área de consultoria em gestão de cidades, administração estratégica e gestão orientada para resultados.

O encontro, que também contou com a presença de integrantes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, marcou o início dos estudos técnicos para a concessão do esgoto sanitário no município.

“Aproveitamos para agradecer o empenho da Prefeitura durante esta etapa de coleta de dados. O levantamento e repasse de dados foi em tempo recorde e isso demonstra o engajamento da equipe com o projeto”, comenta Mariana Bessas, engenheira ambiental que integra a equipe do IPGC.

“Os dois dias de visita foram extremamente produtivos e o apoio da equipe da prefeitura e Samae foi importantíssimo. Agora iremos organizar a analisar todas as informações coletadas para seguir com a entrega dos produtos”, salienta.

O início dos estudos marca mais uma etapa do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) homologado e vigente.

Na tarde de segunda, técnicos do IPGC reuniram-se com a equipe do Samae para levantamento de dados técnicos, mapas, projetos antigos e legislação da autarquia.

Já na terça-feira, 6, foram realizadas visitas de campo, levantamento de cotas, dados técnicos, relevo da cidade, saídas de ribeirões com o rio Itajaí Mirim e as duas margens da Beira Rio.

“Nesses dois dias de estudos houve bastante troca de informações, técnicas, leis, projetos onde os técnicos do IPGC puderam conhecer melhor nossa cidade para estar elaborando esse projeto de Concessão do Esgoto Sanitário em Brusque”, conclui Juliano Montibeller, servidor do Samae e membro do Comitê Gestor de Parcerias Municipais.

