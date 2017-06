Instituto Geral de Perícias de Brusque recebe nova viatura

O Instituto Geral de Perícias de Brusque receberá nos próximos dias uma nova viatura, por meio do convênio entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O veículo, um Aircross, foi entregue pelo governador Raimundo Colombo, na segunda-feira, 26, no Centro Administrativo da SSP, em Florianópolis, e foi recebido pelo secretário da pasta, César Augusto Grubba.

No total, foram entregues 30 viaturas, sendo 26 Aircroos e 4 Pajero. Além de Brusque, que receberá uma viatura, outras 18 unidades do IGP serão contempladas com Aircross.

As Pajeros serão distribuídas para o Núcleo Regional de Perícias de São Bento do Sul, 3ª Gerência Mesorregional de Blumenau, Núcleo Regional de Perícias de Rio do Sul e 4ª Gerência Mesorregional de Perícias de Criciúma.