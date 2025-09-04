Instituto que administra Hospital Imigrantes lança programa de acesso à saúde gratuito para colaboradores

O Instituto Maria Schmitt (Imas), que administra o Hospital Imigrantes, de Brusque, lançou nesta quarta-feira, 3, um programa de acesso à saúde gratuito para colaboradores. O evento aconteceu no auditório da Uniasselvi.

O médico, diretor-técnico e fundador do Imas, Robson Schmitt, trata o evento como uma prestação de contas aos colaboradores, além do lançamento do programa de acesso à saúde.

“É um serviço vinculado a um programa de descontos, em que nossos colaboradores terão acesso a uma saúde de qualidade. É um sistema pensando em uma saúde específica para cada indivíduo”, afirma.

O serviço abrange telemedicina disponível 24 horas, Pronto Atendimento (PA) com até 12 horas de internação, ambulância 24 horas e médico da família. O programa prevê também uma série de benefícios, incluindo descontos em hospitais, cirurgias, consultas e exames.

O programa é gratuito para colaboradores do Imas. Para a comunidade em geral, porém, há um custo a ser cobrado. No entanto, quem não trabalha nas unidades do Imas também pode aderir ao serviço, caso deseje.

O prefeito de Luiz Alves, Bertolino Caboclo (MDB), marcou presença no evento. Estiveram presentes colaboradores que atuam no Imigrantes e no Hospital Hoscola, de Luiz Alves, também administrado pelo Imas.

