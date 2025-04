Integrantes de 14 tribunais de justiça do país são investigados por venda de sentenças

Justiça podre

Integrantes, ex-integrantes ou auxiliares de pelo menos 14 tribunais do país são alvos de investigações e ações penais relacionadas a vendas de decisões judiciais. O número pode ser ainda maior, porque há apurações que correm sob sigilo, a cargo do Conselho Nacional de Justiça. Ressalva: na lista não estão incluídos nossos respeitados Tribunais de Justiça e de Contas de SC. Ainda. Tomara que permaneçam assim.

Itajaí se transformando

No topo da valorização imobiliária no país, Itajaí está passando por uma grande transformação urbana. Além do futuro projeto do túnel submerso ligando a cidade à vizinha Navegantes, terá um sistema de transporte coletivo regional 100% elétrico (BRT), o maior shopping náutico voltado para as águas, um parque náutico e empreendimentos visionários diversos. Enquanto isso, naquela conhecida ilha ao sul, que certa vez se autointitulou “Capital Turística do Mercosul” uma inventada “floresta urbana” é um dos vários motivos do estridente ambientalismo-caviar para empurrar infinitamente a um futuro incerto um de seus mais modernos empreendimentos recentes, um parque náutico na avenida principal da Capital.

Casa da Liberdade

A Frente Parlamentar do Livre Mercado inaugurou ontem, no Lago Sul, em Brasília, a “Casa Liberdade”, para promover reuniões de debates. Na ocasião foi dada posse à nova presidente da Frente, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, tinham presença confirmada, assim como os governadores Ibaneis Rocha (DF), Claudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO) e Jorginho Mello (SC).

Frustração

Frustração é um sentimento que atinge a maioria dos eleitores brasileiros em relação ao governo Lula 3. Pesquisa Genial/Quaest publicada ontem pelo “Estadão” verificou que 67% estão frustrados – sendo 36% muito e 31% pouco. É a primeira vez que o instituto faz essa abordagem. Os piores índices estão no Sul (SC, Paraná e Rio Grande do Sul), com 76%, seguido pelo Sudeste com 73%. Uma pena, já que o brasileiro de bom senso torce para que qualquer governo dê certo, porque todos ganham com isso.

Gelada

Urupema, na Serra catarinense, que ostenta o título de cidade mais fria do Brasil, ganhou mais um dado suplementar na sua biografia, digamos assim: se tornou, esta semana, a mais fria do país em 2025 ao atingir a primeira temperatura negativa no ano, – 0,2º, sábado. Aferida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC.

Piscina Azul

Este espaço, sempre pronto a promover inclusões e engajamentos por boas causas, tem que destacar o Abril Azul, em prol da povo autista, e um caso de sucesso em Florianópolis, com as aulas de natação exclusivas para eles que o Lira Tênis Clube oferece há dois anos, com resultados expressivos nos âmbitos cognitivo, comportamental e social dos alunos. Abertas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com qualquer grau do espectro, tem as 24 vagas sempre ocupadas e uma fila de espera de mais de 80. O clube tem uma parceria com a Prefeitura, que possibilitou 100% das vagas gratuitas, e aposta na adesão de organizações privadas, para ampliar o projeto e beneficiar mais autistas.

Lido, alhures

Tragédia é falta de fé? Os gaúchos acham que sim. E construíram uma gigantesca estátua de Cristo. Agora esperam o milagre.

Contas em dia

No Balanço Geral de 2024 entregue segunda-feira ao Tribunal de Contas do Estado, o governador Jorginho Mello destaca que o Estado está com todas as contas em dia e as despesas sob controle, o que garante investimentos em obras, programas, políticas públicas e serviços voltados ao atendimento das necessidades da população catarinense. Nenhum governador de anos recentes ousou dar e provar tais garantias. Não deixa de ser uma boa e saudável novidade.

Confissões

Fora da Globo desde 2020 e em cartaz no momento com a peça “O casal mais sexy da América”, a atriz Vera Fischer mantém sua imagem em alta com confissões inusitadas. Na de agora, feita no programa “Sem Censura”, da estatal TV Brasil, esta semana, disse que por pouco não foi expulsa do Colégio Sagrada Família, de Blumenau, quando adolescente, em 1960, por fazer uma redação sobre os Beatles, com frases transparecendo sexo, drogas, LSD e uma viagem fictícia com a banda inglesa. O texto passou a circular entre os alunos do colégio, até chegar às mãos das freiras, que chamaram seus pais, luteranos e conservadores, para uma conversa. Justificou a eles que lia bastante e era “moderna”. E a vida dela seguiu adiante.