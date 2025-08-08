Interdição da avenida Primeiro de Maio: prefeitura altera data de início da obra e anuncia mudanças no trânsito de Brusque

As obras de drenagem na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, inicialmente previstas para 18 de agosto, terão início no dia 1º de setembro. Os trabalhos serão realizados exclusivamente no período noturno, das 20h30 às 4h30, com interdição total da via nesse horário.

Durante o dia, o tráfego funcionará em meia pista, no sistema siga e pare, controlado por funcionários nos dois lados. As informações foram repassadas na tarde desta sexta-feira, 8, durante coletiva de imprensa realizada no salão nobre da Prefeitura de Brusque.

Nos horários de pico, a prioridade será para quem segue do bairro para o Centro, das 7h às 9h, e no sentido contrário, das 17h às 19h.

O prefeito André Vechi explicou que a mudança na data de início da obra atendeu a um pedido da empresa responsável, que precisou de mais tempo para mobilizar a equipe para o período noturno.

“Será uma obra milionária e necessária para reduzir os problemas de alagamento naquela região. Toda obra causa transtorno, mas buscamos minimizar os impactos”, afirmou.

A intervenção vai abranger pouco mais de 800 metros, avançando 50 metros por etapa. Uma reunião com moradores e empresários da região para tirar dúvidas sobre as mudanças está marcada para a segunda-feira, 18, às 19h, no Restaurante do Nido.

Principais alterações no trânsito

O secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Cardoso, anunciou uma série de mudanças viárias com o objetivo de reduzir os impactos da interdição na avenida Primeiro de Maio.

Ele destacou que as medidas visam não apenas melhorar a fluidez do tráfego, mas também garantir a segurança de pedestres e moradores da região.

Confira as mudanças:

Rua Gustavo Richard: passará a ter mão inglesa , permitindo que motoristas da rua Augusto Maluche acessem ou retornem diretamente a Pedro Werner e Beira Rio;

Avenida Getúlio Vargas: será mão única (com três vias) até o cruzamento com a rua Lauro Muller, melhorando o escoamento de veículos que saem da rua Azambuja;

Cruzamento avenida Primeiro de Maio / Avenida Getúlio Vargas / rua Lauro Muller: o semáforo será acionado apenas por pedestres; no trânsito de veículos, a esquerda (acesso ao Centro) será livre para manter a fluidez;

Ruas da região do Azambuja (em especial a rua Nova Trento): será feito monitoramento e ajustes de estacionamento, incluindo a possibilidade de proibir paradas em um dos lados de vias mais estreitas, para evitar congestionamentos e garantir segurança.

A rua Gustavo Richard (identificada com o número 4 no mapa abaixo) e a avenida Getúlio Vargas (número 5) serão as mais impactadas pelas alterações viárias.

O secretário reforçou que, aos finais de semana, caso não haja trabalho noturno, o trânsito permanecerá com uma faixa e no sistema siga e pare.

Ele também alertou que, durante o sistema siga e pare, haverá sinalização específica para orientar motoristas de caminhões a não trafegar pelo local, já que a faixa de rolamento será estreita e inadequada para veículos pesados.

“O planejamento foi bem construído e, no mundo das ideias, tudo está perfeito. Mas agora precisamos ver como será na prática”, afirmou Emerson Cardoso.

Ele destacou que, nos primeiros dias, agentes estarão no local para sinalizar e orientar os motoristas. “Vamos acompanhar de perto e, se necessário, fazer ajustes gradualmente”, completou.

Serviços de emergência terão prioridade de passagem a qualquer momento.

Empresa notificada e acesso local

Durante a coletiva, a prefeitura também informou que a empresa responsável pela obra foi notificada oficialmente pela Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) devido ao atraso no cronograma. Segundo a administração, a medida foi necessária para garantir agilidade na execução dos serviços.

Com isso, a prefeitura afirmou que os trabalhos agora estão acelerados. A previsão é que, a partir do dia 18 de agosto, a via passe a operar com acesso local, já em preparação para o início efetivo das intervenções no dia 1º de setembro.

O vice-prefeito e secretário da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Deco Batisti, também fez um apelo à população.

“Nesse período, pedimos encarecidamente que apenas quem realmente precisar utilize a via. Quem puder seguir por rotas alternativas estará ajudando todo o tráfego”, afirmou.

A previsão inicial é de seis meses para conclusão, dependendo das condições climáticas.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

