Interdição da avenida Primeiro de Maio: Setram realiza reunião para preparar trânsito durante obras; relembre o que muda

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque promoveu, na manhã da sexta-feira, 22, uma reunião com os agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) para alinhar a atuação diante das obras de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio.

O encontro teve como objetivo preparar a equipe para atuar de forma coordenada e minimizar os impactos na trafegabilidade da região.

A iniciativa também permitiu compartilhar informações sobre as mudanças que ocorrerão nas vias próximas à obra.

“À medida que a empresa responsável iniciar os trabalhos com vala aberta, inevitavelmente haverá reflexos no trânsito daquela região. Por isso, é fundamental que a GTB esteja preparada para orientar os motoristas e garantir a segurança viária”, explicou o secretário Emerson Luiz Andrade.

A Setram já vem divulgando as alterações previstas no fluxo de veículos, incluindo desvios e medidas técnicas adotadas. Conforme a execução da obra avançar, novas adequações poderão ser necessárias.

As primeiras mudanças começam a valer a partir da noite deste sábado, 23, com alterações na rótula da Figueira, exigindo atenção redobrada dos motoristas às novas sinalizações.

“O alinhamento estratégico-operacional com a GTB tem um único objetivo: proporcionar fluidez ao tráfego de forma segura, minimizando transtornos e garantindo que a população tenha o suporte necessário durante a execução dessa obra de grande porte”, afirmou o secretário Emerson.

