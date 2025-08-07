Interdição da Primeiro de Maio: Prefeitura de Brusque cogita realizar obras à noite para aliviar trânsito

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), comentou na manhã desta quinta-feira, 7, as alternativas para as intervenções na avenida Primeiro de Maio, que passa por uma obra de macrodrenagem. Segundo ele, há a possibilidade das obras serem realizadas durante a noite para que a via não seja totalmente bloqueada durante os demais períodos do dia.

A fala do prefeito foi feita durante o evento de inauguração da Escola Sesi de Referência, que fica localizada na avenida Primeiro de Maio.

Durante seu pronunciamento, Vechi mencionou um encontro recente entre o vice-prefeito Deco Batisti e os membros da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) com o secretário de Trânsito Emerson Andrade.

O prefeito disse que a intenção da prefeitura é a de realizar os trabalhos durante a noite.

“A ideia é trabalhar das 21h da noite até as 5h. Ainda que isso envolva custos extras, como o adicional noturno para os servidores, o ganho em mobilidade e o quanto vamos deixar de impactar o comércio e a escola da região compensam esse esforço”.

Desta forma, com os trabalhos sendo realizados durante a noite, a avenida Primeiro de Maio teria uma faixa livre durante os períodos da manhã e da tarde, sendo bloqueada apenas durante a noite.

“Amanhã faremos uma coletiva para detalhar tudo, mas já quero tranquilizar a população: estamos trabalhando para que a cidade sofra o mínimo possível. É uma obra importante, que vai beneficiar esta área e toda a região, especialmente por conta das recorrentes inundações”.

Ao final, ressaltou que é preciso ter sensibilidade e que as sugestões que chegaram à prefeitura vão de encontro com o que já era de interesse do Executivo. “Tocar a obra com o menor desgaste possível”.

Colaborou: Otávio Timm

