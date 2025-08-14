Interdição da Primeiro de Maio: prefeitura fará reunião com moradores para debater e informar estratégias para tráfego
Encontro já possui data e local para acontecer
A Prefeitura de Brusque reforçou na quarta-feira, 13, que realizará no próximo dia 18, às 19h, uma reunião pública para tratar do trânsito na rua Primeiro de Maio. O encontro acontecerá no restaurante do Nido e será aberto à participação da comunidade.
O objetivo é apresentar informações sobre o tráfego da via durante as obras de drenagem, previstas para começar em 1º de setembro e com duração estimada de seis meses.
Durante a reunião, moradores e comerciantes poderão esclarecer dúvidas e apresentar sugestões.
A administração estuda ainda a entrega de comunicados nas residências próximas, para ampliar o alcance da divulgação.
