Interdição da Primeiro de Maio: prefeitura fará reunião com moradores para debater e informar estratégias para tráfego

A Prefeitura de Brusque reforçou na quarta-feira, 13, que realizará no próximo dia 18, às 19h, uma reunião pública para tratar do trânsito na rua Primeiro de Maio. O encontro acontecerá no restaurante do Nido e será aberto à participação da comunidade.

O objetivo é apresentar informações sobre o tráfego da via durante as obras de drenagem, previstas para começar em 1º de setembro e com duração estimada de seis meses.

Durante a reunião, moradores e comerciantes poderão esclarecer dúvidas e apresentar sugestões.

A administração estuda ainda a entrega de comunicados nas residências próximas, para ampliar o alcance da divulgação.

Leia também:

1. Conheça o casal de Brusque que viaja de motocicleta pela América do Sul

2. VÍDEO – Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50

3. Estrada Boa Rural: Lageados Alto e Baixo devem concentrar pavimentações do programa em Botuverá

4. Após semanas paralisada, obra da UBS do Centro de Brusque é retomada com novo projeto estrutural

5. Mulher é sufocada e agredida com socos no rosto em Brusque

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

