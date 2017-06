Interdição de ponte gera mudanças em algumas linhas do transporte coletivo de Brusque

Em virtude da interdição da ponte Arthur Schlösser, próximo ao terminal urbano, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade junto ao consórcio Nosso Brusque, que opera o sistema de transporte coletivo da cidade, informa aos usuários algumas medidas de adequação que visam garantir a prestação dos serviços.



A Setram destaca que as saídas do terminal urbano para as linhas Santa Luzia, Beco Pavesi, Zantão, Poço Fundo, Ponta Russa, rua Nova Trento, Águas Claras, Azambuja e Thomaz Coelho ão seu trajeto modificado.

O ônibus sairá do terminal pela avenida Arno Carlos Gracher e seguirá para a ponte Mário Olinger, popularmente conhecida como ponte dos Bombeiros. Em seguida, se deslocará para a rua Henrique Rosin, rodovia Antônio Heil e avenida Getúlio Vargas, onde volta a seguir seu trajeto original.



O órgão solicita a compreensão da população, pois alguns horários programados poderão sofrer alterações em decorrência dos transtornos ocasionados pelas últimas cheias.