Interdição total da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, por um mês começa nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 6, a avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será totalmente interditada por um mês. O bloqueio ocorre no trecho entre o entroncamento com a rua Tiradentes e o entroncamento com a rua Nova Trento.

A mudança é necessária para a instalação das caixas de passagem que farão a ligação entre as galerias, serviço que exige a abertura completa da pista. Até lá, o trânsito local será mantido. A previsão é de que os trechos da obra sejam entregues até junho.

A revitalização da avenida Primeiro de Maio será realizada em uma etapa posterior. O trecho que já possui pavimentação asfáltica será utilizado como base para a aplicação do novo asfalto, aproveitando a estrutura existente.

Durante o período de interdição, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas. Quem se desloca do bairro em direção ao Centro deve acessar a rua Nova Trento. Já no sentido Centro–avenida Primeiro de Maio, as opções são a rua Tiradentes, com passagem pelo Sintrafite, ou a rua Azambuja.

