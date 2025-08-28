Interestelar retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Filme de ficção científica foi lançado em 2014

Interestelar retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Filme de ficção científica foi lançado em 2014

Comente

O filme de ficção científica Interestelar, lançado em 2014, retorna aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendadas.

Com a Terra devastada pelo consumo excessivo de seus recursos, um grupo de astronautas recebe a missão de explorar novos planetas capazes de abrigar a humanidade.

Cooper (Matthew McConaughey) aceita liderar a expedição, mesmo sabendo que pode nunca mais rever seus filhos. Ao lado de Brand (Anne Hathaway), Jenkins (Marlon Sanders) e Doyle (Wes Bentley), ele parte em busca de um futuro para a espécie.

Enquanto isso, sua filha Murph (interpretada por Mackenzie Foy e Jessica Chastain) trilha seu próprio caminho, empenhada em encontrar soluções para salvar a população da Terra.

Confira o trailer de Interestelar:

CINE GRACHER 1

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 15h

UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA
Dublado / 18h

LADRÕES
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 31/08 e 03/09)

CINE GRACHER 2

A HORA DO MAL
Dublado / 15h30

CAÇADORES DO FIM DO MUNDO
Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 29, 31/08 e 02/09)

CINE GRACHER 3

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30

ROSÁRIO
Dublado / 18h15 e 20h30

INVOCAÇÃO DO MAL 3
Dublado / 20h30 (somente nos dias 28, 31/08 e 03/09)

CINE GRACHER HAVAN 1

OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h e 17h30

INTERESTELAR
Dublado / 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 31/08 e 03/09)

CINE GRACHER HAVAN 2 

CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ
Dublado / 16h

FAÇA ELA VOLTAR
Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 24, 24 e 26/08)

CINE GRACHER HAVAN 3 

OS CARAS MALVADOS VEM AÍ 2 – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 30/08)

UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 16h

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE
Dublado / 18h e 20h15

Legendado / 18h (somente no dia02/09) e 20h15 (somente nos dias 28, 31/08 e 03/09)

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo