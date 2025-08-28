Interestelar retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Filme de ficção científica foi lançado em 2014
O filme de ficção científica Interestelar, lançado em 2014, retorna aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendadas.
Com a Terra devastada pelo consumo excessivo de seus recursos, um grupo de astronautas recebe a missão de explorar novos planetas capazes de abrigar a humanidade.
Cooper (Matthew McConaughey) aceita liderar a expedição, mesmo sabendo que pode nunca mais rever seus filhos. Ao lado de Brand (Anne Hathaway), Jenkins (Marlon Sanders) e Doyle (Wes Bentley), ele parte em busca de um futuro para a espécie.
Enquanto isso, sua filha Murph (interpretada por Mackenzie Foy e Jessica Chastain) trilha seu próprio caminho, empenhada em encontrar soluções para salvar a população da Terra.
CINE GRACHER 1
QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 15h
UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA
Dublado / 18h
LADRÕES
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 31/08 e 03/09)
CINE GRACHER 2
A HORA DO MAL
Dublado / 15h30
CAÇADORES DO FIM DO MUNDO
Dublado / 18h30 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 29, 31/08 e 02/09)
CINE GRACHER 3
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30
ROSÁRIO
Dublado / 18h15 e 20h30
INVOCAÇÃO DO MAL 3
Dublado / 20h30 (somente nos dias 28, 31/08 e 03/09)
CINE GRACHER HAVAN 1
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h e 17h30
INTERESTELAR
Dublado / 20h
Legendado / 20h (somente nos dias 31/08 e 03/09)
CINE GRACHER HAVAN 2
CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ
Dublado / 16h
FAÇA ELA VOLTAR
Dublado / 18h30 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 24, 24 e 26/08)
CINE GRACHER HAVAN 3
OS CARAS MALVADOS VEM AÍ 2 – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 30/08)
UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 16h
OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE
Dublado / 18h e 20h15
Legendado / 18h (somente no dia02/09) e 20h15 (somente nos dias 28, 31/08 e 03/09)
