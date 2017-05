Internacional e Palmeiras se reencontram no confronto definitivo da Copa do Brasil

Duas realidades e o mesmo objetivo. Assim encontram-se Internacional e Palmeiras esta noite, no Beira-Rio, em confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto que o Colorado, para classificar, precisa superar suas limitações e derrotar o adversário, o Verdão terá de segurar o ímpeto do time da casa, já que se favorece do empate.

No primeiro encontro entre as equipes, no Allianz Parque, o Palmeiras se saiu melhor vencendo o Inter por 1 a 0. Contudo o confronto foi bem aberto, e o time visitante teve chances de sair com resultado melhor em São Paulo. A dupla se enfrenta esta noite, a partir das 21h45.

Turbulências e força total

O Inter vive um período de transição de técnicos. Na última segunda-feira, já sem Zago, o analista de desempenho Maurício Dulac comandou o treino. Guto Ferreira, maior sondagem colorada para ocupar o posto vago, ainda não estava confirmado no clube até os primeiros trabalhos da semana.

Deixando o Brasileirão de lado nestas primeiras rodadas, o Palmeiras agora se concentra em mais um mata-mata após a classificação na Copa Libertadores. O time de Cuca irá com força máxima para o Rio Grande do Sul para garantir espaço nas quartas de final da competição.

Atlético-PR x Santa Cruz

O Furacão tem mais uma missão em uma competição mata-mata, mas agora mais tranquila do que foi na primeira fase da Libertadores. Depois de segurar empate em 0 a 0 contra o Santa Cruz no Recife, o time precisa vencer ou empatar com gols contra a equipe pernambucana. Novo empate em 0 a 0 leva a partida aos pênaltis. O confronto será na Arena da Baixada, a partir das 19h30.

Fluminense x Grêmio

No reencontro dos tricolores, o Grêmio tem missão mais fácil. A equipe pode empatar ou perder por até um gol de diferença que, por ter vencido na Arena pelo placar de 3 a 1, avançará. Mas o Flu aposta no Maracanã como um caldeirão para buscar a recuperação. Se ainda sonha com o bicampeonato da Copa do Brasil, o Flu precisa vencer por 2 a 0 – tem a vantagem por ter marcado fora de casa. Novo 3 a 1 leva a partida aos pênaltis.

Sport x Botafogo

Mesmo com a vitória do Fogão na primeira partida por 2 a 1, o duelo com o Sport está longe de definição. Um triunfo simples por 1 a 0, jogando em casa, dá a vaga ao time recifense. As fases das equipes, porém, são diferentes. A equipe carioca está com bom desempenho no Brasileirão e conquistou classificação antecipada na Copa Libertadores, enquanto o elenco rubro-negro ainda não mostrou regularidade. A partida será às 21h45 na Ilha do Retiro.

Chapecoense x Cruzeiro

Tudo aberto também no duelo entre Chape e Raposa. No Mineirão o placar terminou em 1 a 0 para a equipe mineira, mas na Arena Condá o time verde e branco já mostrou sua força. A equipe catarinense é líder do Brasileirão com duas vitórias em casa, sendo uma contra o badalado Palmeiras. A partida será a partir das 21h30.

Atlético-MG x Paraná

Um irregular e pressionado Galo tenta fazer as pazes com a torcida em partida contra o Paraná. No primeiro encontro da equipes, o tricolor venceu por 3 a 2 após sair atrás no placar duas vezes. Por ter feito dois gols em território adversário, o Atlético precisa apenas de vitórias simples por 1 a 0 ou até mesmo 2 a 1.