Inusitado: coletores de Blumenau são suspensos após cena com boneca sexual encontrada no lixo

Na última segunda-feira, 7, uma cena inusitada chamou atenção na rua Professor Max Humpl, no bairro Salto do Norte, em Blumenau. Trabalhadores da coleta de lixo encontraram uma boneca sexual descartada. As imagens viralizaram nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Em um dos vídeos, é possível ver os coletores introduzindo um cabo de vassoura na boneca.

A reportagem de O Município Blumenau entrou em contato com a Racli, empresa responsável pela coleta, que informou que a boneca foi levada até o transbordo do Samae para o descarte adequado. Além disso, os funcionários envolvidos, que aparecem nas imagens junto a moradores, foram suspensos e orientados pela empresa.

Nota da Racli sobre a boneca sexual

A Racli informa que fez o recolhimento da boneca junto ao lixo e que ela que foi encaminhada até o transbordo do Samae para a destinação correta.

Os colaboradores da empresa que recolheram o material e aparecem nos vídeos e fotografias junto aos moradores, foram suspensos e devidamente orientados.

