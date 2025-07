O inverno chega e, com ele, os desafios e as grandes oportunidades para nossa pele — principalmente para mulheres entre 40 e 60 anos, que já enfrentam as mudanças da menopausa. O frio, a baixa umidade do ar e o uso de banhos quentes retiram a hidratação natural da pele, deixando-a mais seca, áspera e com sensação de “repuxar”. E na pele madura, esses efeitos são ainda mais evidentes, com o aumento das linhas finas, perda de viço e maior sensibilidade.

Na menopausa, a queda dos níveis de estrogênio diminui a produção de colágeno, ceramidas e ácido hialurônico, elementos fundamentais para manter a pele firme e hidratada. Por isso, o ressecamento e a flacidez são queixas tão comuns nessa fase. Para driblar esses efeitos, os cuidados básicos são fundamentais: usar hidratantes mais densos e nutritivos, preferir banhos mornos e rápidos, utilizar umidificadores de ar e, claro, manter o uso diário do protetor solar — mesmo no inverno.

Mas o inverno não representa apenas dificuldades: ele oferece a melhor janela do ano para tratamentos estéticos mais profundos. Com menos exposição solar, a pele fica mais protegida e pronta para receber tecnologias avançadas, que exigem menor risco de contato com os raios UV durante a recuperação. E o melhor: tratamos agora para exibir os resultados quando o verão chegar.

Na Clínica, este é o período ideal para nossos protocolos integrados de rejuvenescimento facial e remodelação corporal, todos seguros, modernos e não invasivos:

• CoolSculpting®: atua na gordura localizada de forma definitiva. Através do resfriamento controlado, as células de gordura são destruídas e eliminadas naturalmente pelo corpo. Cada sessão pode reduzir até 27% da gordura na área tratada, com resultados visíveis após algumas semanas e que se consolidam em até três meses. Um método seguro, confortável e eficaz para quem deseja modelar o contorno corporal.

• Volnewmer: radiofrequência monopolar de última geração que aquece as camadas profundas da pele, promovendo estímulo intenso de colágeno e efeito lifting progressivo. Ideal para tratar flacidez facial e corporal com segurança e sem tempo de recuperação.

• Ultraformer MPT: ultrassom microfocado que age desde as camadas mais profundas, estimulando o colágeno e melhorando a firmeza da pele, além de atuar também na gordura localizada da face. Seus resultados aparecem de forma gradual, proporcionando um efeito lifting natural e um contorno facial mais definido.

• Skin 2D: combinação exclusiva de tecnologias que atuam na uniformização do tom da pele, redução de manchas, vasinhos e melhora da textura. Este protocolo autoral da nossa clínica trata desde alterações superficiais até camadas mais profundas e pigmentos resistentes, como o melasma, com segurança e precisão.

Estes tratamentos permitem abordar as diferentes camadas da pele e seus diversos aspectos: gordura localizada, flacidez, manchas e qualidade da pele como um todo. No inverno, conseguimos realizar as sessões com maior segurança e conforto, garantindo que a pele tenha tempo suficiente para se recuperar e se transformar até a chegada do verão.

Cuidar-se nesta época é um investimento estratégico: enquanto todos pensam no verão apenas quando ele chega, você já terá realizado os tratamentos com antecedência, podendo aproveitar a próxima temporada de calor com confiança, leveza e autoestima renovada.

O inverno pode até ressecar a pele temporariamente, mas, com planejamento e as tecnologias certas, ele se transforma no seu grande aliado de beleza.

Dra Adma Lima