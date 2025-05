Brusque chega ao fim da primeira quinzena de maio sem registrar o frio mais intenso, que gradativamente costuma marcar este período do ano, com a proximidade do inverno.

Embora o avanço do outono normalmente traga temperaturas mais baixas, sobretudo durante a noite, o comportamento climático observado até agora tem sido mais ameno.

E essa característica, longe de ser uma exceção momentânea, já aponta para uma possível tendência que deverá se estender nos próximos meses.

Segundo as análises mais recentes, o inverno de 2025 tende a se manifestar de forma menos severa na região brusquense.

O frio, sim, estará presente, como se espera da estação, no entanto, os eventos não devem ocorrer de maneira duradoura.

Em vez disso, os especialistas indicam uma estação marcada por alternâncias, ou seja, períodos breves de temperaturas muito baixas, intercalados com dias mais amenos e estáveis.

Essa previsão já começa a se desenhar em maio, como explica o meteorologista Leandro Puchalski, que elaborou um boletim detalhado a respeito das condições climáticas previstas para Brusque, bem como para todo o Vale do Itajaí.

O conteúdo completo, emitido pelo profissional, pode ser conferido logo após a imagem.

Outono sem clima de inverno

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As atualizações mais recentes para o mês de maio indicam que Brusque e região continuarão sem a presença de um frio intenso até o fim do mês.

Apesar da possibilidade de quedas pontuais nas temperaturas durante a segunda quinzena, não há sinalização de que esses episódios venham a configurar um cenário de frio rigoroso.

Além disso, as projeções de precipitação apontam para volumes reduzidos ao longo das próximas semanas.

Tendência para o inverno

Em relação ao inverno de 2025, os dados atuais reforçam essa mesma linha. Assim, Brusque e região terão frio, naturalmente, porém sem características que tornem os episódios duradouros.

As ondas de ar frio ocorrerão de forma esporádica e com curta duração, sem avanço continental significativo.

Em vez de atravessar a região Sul e se espalhar pelo Brasil, a trajetória principal dessas massas de ar polar será então pelo oceano, atingindo Brusque e região apenas de forma marginal.

Logo após, devem surgir momentos com temperaturas mais agradáveis durante o dia e noites menos geladas, proporcionando certa sensação de alívio no intervalo entre as frentes frias.

Inverno menos rigoroso

Se essa configuração se mantiver, como apontam os modelos até o momento, Brusque e região viverão um inverno típico, dentro da média histórica esperada, porém sem extremos.

Essa perspectiva não descarta a presença do frio, mas sugere que os episódios mais marcantes serão menos frequentes e, sobretudo, menos prolongados.

Vale ressaltar que estamos lidando com projeções sazonais, que se baseiam em uma leitura ampla dos modelos atmosféricos.

Por esse motivo, é sempre recomendável acompanhar os boletins atualizados, especialmente nas proximidades de cada mudança significativa no tempo.

Continuaremos, pois, monitorando os dados e informando, com precisão, cada nova atualização que possa impactar o dia a dia da população.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

