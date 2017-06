Inverno será típico, com frio e tempo seco em Brusque

O inverno começou na madrugada de hoje, mais precisamente a 01h24, entretanto, as temperaturas características da estação foram sentidas antes pelos brusquenses. A primeira onda de frio começou há duas semanas, quando a sensação térmica no município, ao amanhecer, chegou a 2ºC e a Serra catarinense registrou até neve.

Na semana passada, porém, o frio deu uma trégua, e as temperaturas voltaram para a casa dos 25ºC, 30ºC.

Já os dias que antecederam o início oficial do inverno voltaram a ser gelados. Na segunda-feira, 19, a temperatura caiu 16ºC em Brusque, segundo dados registrados pelas estações meteorológicas do blogueiro de O Município, Ciro Groh.

O meteorologista da Epagri/Ciram, Erikson de Oliveira, informa que o inverno será típico em toda Santa Catarina neste ano, com temperaturas próximas da média para a estação na região de Brusque. De acordo com ele, a média da temperatura é feita com base nos registros durante o inverno nos últimos 30 anos.

“A média histórica de Brusque para o inverno é de 13ºC, então, teremos temperaturas muito próximas a isso neste inverno”, diz.

O meteorologista também destaca que a estação mais fria do ano será predominantemente seca, como é sua característica. Segundo ele, a chuva geralmente será causada pela influência de frentes frias, sistemas de baixa pressão e vórtices ciclônicos.

“Teremos pouca chuva, uma média de 90mm a 100mm para os meses de junho e julho, muito abaixo das chuvas que tivemos há algumas semanas em um único dia”, afirma.

Oliveira ressalta que também devem ocorrer seguidos episódios de geada nas regiões mais altas da Serra, além de não descartar a possibilidade de neve em Urubici, Urupema e São Joaquim. Além disso, o tradicional ‘veranico’ também deve acontecer, intercalando dias quentes e frios, característica comum da estação.

Ontem, as temperaturas mínimas registradas em Brusque e Guabiruba pelas estações do blogueiro Ciro Groh foram 11,9ºC no Rio Branco; 10,8ºC no Santa Luzia; 12,6ºC no Centro; 12,1ºC no Aymoré, em Guabiruba e 8,8ºC no Lageado Alto, também em Guabiruba.