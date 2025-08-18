Investidores bilionários prometem novidades para público de alta renda em Balneário Camboriú

Luxo do luxo

Investidores bilionários em Balneário Camboriú devem anunciar proximamente mais novidades para atrair à cidade um público de alta renda. Entre eles um shopping exclusivo, restaurantes com estrela Michelin e o museu Ayrton Senna, no edifício Senna Tower, além de redes hoteleiras tipo seis estrelas, como o já anunciado Emiliano. Quem deve se instalar também é o Colíneo de France.

Conta espantosa

O governo federal divulgou sexta-feira uma informação que espanta: dez estados têm mais beneficiários do Bolsa Família que os que tem carteira assinada. Na dianteira, como sempre, o Maranhão dos Sarney e Dinos, com apenas 676 mil empregados formais e 1.197.657 no programa. Santa Catarina tem 2.645.813 empregados formalmente e 215.499 dependentes do Bolsa Família.

Queda no desemprego

A propósito, a taxa de desemprego atingiu o menor nível da série histórica em 12 estados no segundo trimestre de 2025, divulgou sexta-feira o IBGE. SC, que registrou a mínima nos três meses até junho, é o estado com a menor desocupação do Brasil; 2,2%.

Carga pesada

Imagina-se a pressão de todos os lados sobre o deputado Fábio Schiochet (União-SC), presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que já tem diante de si três pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Três são do PT e um do Psol. A ele cabe decidir se abre ou não o processo.

Impunidade

Tudo indica que o índice de confiança dos brasileiros no STF vai piorar ainda mais depois que o ministro Dias Toffoli resolveu, em decisão monocrática, anular todas as provas e processos contra o corruptíssimo ex-tesoureiro do PT na Operação Lava Jato, João Vaccari Neto.

Urnas 2026

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), criticada por levar a filha de quatro meses ao motim bolsonarista na Câmara dos Deputados, semana passada, parece estar cedendo à pressão do ex-presidente e seu entorno e já admite priorizar sua reeleição em 2026 e assim abrir espaço para que um dos nomes do PL ao Senado seja o do vereador carioca Carlos Bolsonaro. A outra vaga da direita seria do senador Esperidião Amin (PP), à reeleição.

Espigões

O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking mundial de edifícios acima de 150 metros, segundo levantamento do CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat). São 94 empreendimentos em construção e 54 em fase de projeto, com Balneário Camboriú liderando o cenário nacional. Oito dos 10 prédios mais altos do país estão na cidade.

Desprezo

Governos estaduais recentes de SC têm dado desprezo à cultura. O Programa de Incentivo à Cultura (PIC) está minado por problemas. Atualmente, existem projetos aguardando análise há mais de três anos, quando o prazo legal estabelecido é de 90 dias. E está fechado para receber novos projetos, contrariando o previsto na legislação. Há processos no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público devido à falta de transparência na publicação de dados pelo governo estadual.

Jornalismo desonesto

Alguns telejornais do começo da noite nas principais redes de TV de SC estão praticando jornalismo desonesto. Principalmente a líder em audiência. Está passando de todos os limites a presença de notícias de cunho comercial, totalmente, como se fossem notícias, apenas. Nada contra, mas há excessos.

Autismo

Dados mostram que 91.588 pessoas estão diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em SC, número que correspondente a 1,2% da população. Há 1.060 famílias de autistas em tratamento especializado e outras 1.600 aguardando. Diante de tal realidade, o deputado Ivan Naatz (PL) propôs a implantação, no Estado, de uma Casa do Autista.

Duas velocidades

A Justiça brasileira tem velocidades muito diferenciadas. Eleito em 2022 o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), foi cassado quatro vezes no Tribunal Regional Eleitoral, acusado de compra de votos, no que se traduz como abuso de poder político e econômico. O processo subiu ao TSE onde está parado há um ano. Já o STF julgou e condenou 638 pessoas das 1.190 responsabilizadas por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Apenas dez foram absolvidas.