Investigação contra o tráfico de drogas da região leva à prisão de suspeito e apreensão de drogas no São Luiz, em Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, na quarta-feira, 16, nove mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região do Vale do Itajaí. Um dos mandados foi executado no bairro São Luiz, em Brusque.

No endereço alvo da operação em Brusque, os policiais localizaram um depósito de entorpecentes. No local, foram apreendidos 400 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, papel filme utilizado para embalar drogas, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e R$ 27,9 mil em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, a ação é fruto de uma investigação iniciada após a prisão de uma mulher apontada como uma das principais distribuidoras de drogas da região. A partir dela, outros envolvidos na rede de tráfico foram identificados.

Os cumprimentos dos mandados foram comunicados ao Poder Judiciário. O suspeito detido em Brusque foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também:

1. Homem atira na esposa em Brusque e foge da polícia

2. Viver +: guia do jornal O Município traz oportunidades para a terceira idade

3. Confira programação das igrejas de Brusque e região para a Semana Santa

4. Convênio para duplicar rodovia entre Cancha Venzon e Cristalina será firmado após entrega de projeto da obra

5. MP-SC solicita que Hospital Imigrantes adote série de medidas para evitar superlotação

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: