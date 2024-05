Investigação da Polícia Civil aponta que assassinato de mulher em Ascurra pode ter sido causado por briga pela guarda de criança

A morte de Iracema Aparecida Freiberger, de 61 anos, causada pela própria filha, de 36 anos, durante a manhã desta terça-feira, 21, pode ter sido motivada por uma briga devido à guarda de uma criança, segundo informações apontadas pelo delegado do caso, Antonio Godoi.

Em conversa com o jornal O Município Blumenau, o delegado Godoi relatou que, após a prisão da mulher, foram colhidos relatos de testemunhas próximas à família, para poder entender mais o caso.

O crime está sendo tratado como homicídio duplamente qualificado, já que se trata de um motivo fútil, sem a vítima poder se defender e agravado por ter sido feito na presença de um menor de idade.

Na casa onde o crime aconteceu havia uma câmera, que também já foi analisada pela investigação da PC. Conforme as imagens, Iracema foi esfaqueada na sala da residência. Todas as pessoas próximas ao caso já foram ouvidas e essa é a versão final dos fatos levantados, segundo o delegado Godoi.

O que apontou a investigação

Segundo o investigado pelo delegado, a relação entre a mãe e a filha era complicada, e Iracema já havia feito boletins de ocorrência contra a filha anteriormente, mas nunca havia levado a denúncia para frente.

“A mãe não dava continuidade aos procedimentos policiais pelo amor de mãe. Ela sabia que se pedisse o afastamento da filha do lar, ela cairia no mundo das drogas. Então, a mãe suportava isso”, relatou o delegado.

Ainda conforme as informações, a mulher tinha quatro filhos: um adolescente de 17 anos, gêmeos pequenos, e uma criança de três anos. Nesta semana, a mulher havia recebido uma intimação judicial para audiência sobre a guarda do filho de três anos, que estava com Iracema, que buscava ter tutela da criança.

Como a relação era conturbada e a intimação foi realizada nesta segunda-feira, 20, a filha acabou se revoltando com a mãe e acabou dando facadas, o que resultou na morte de Iracema. A arma foi encontrada caída no chão da casa.

Leia também:

1. Família pede ajuda para arrumar teto e telhado de casa no Cerâmica Reis

2. Homem que invadiu residência no Jardim Maluche justifica atitude

3. Jovem é atropelada por carro enquanto atravessava faixa de pedestre no Centro de Brusque

4. Cadela é morta em rua com histórico de casos de envenenamento, na Cerâmica Reis

5. “Ensinou muita coisa”: amigos se despedem de morador de Guabiruba que morreu em acidente em SP

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: